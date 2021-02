Por vingança, sobrinhos matam homem que teria agredido a tia

Crime ocorreu em Juatuba, na Grande BH (foto: Divulgação)

de José Luiz da Silva, de 43 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (1/2), na Rua Maria José de Jesus, no Jardim Leme, em Juatuba, na Grande BH, pode revelar uma série de outros crimes, comoda enteada, de 13 anos, ede drogas.O crime tem conotações de, pois a vítima teria agredido, na véspera, com um golpe de facão, a companheira, de 43. As marcas no corpo teriam sido provocadas por cacos de vidro e pauladas. Os autores, B.H.F.F., de 26, e L.D.S., de 27, são sobrinhos da mulher. Eles confessaram o crime aos policiais militares e na Delegacia de Juatuba, mas contaram outras histórias, que agora serão investigadas.Segundo os policiais, no sábado, a mulher deu entrada na Policlínica de Juatuba, com um ferimento a faca. Foi medicada e, como o caso não era grave, foi liberada para voltar para casa. No entanto, quando retornou, o agressor não estava mais lá. Ela também não quis registrar queixa.Na manhã desta segunda, o corpo de José Luiz foi encontrado e, após investigação preliminar, policiais foram à casa de um dos sobrinhos da mulher, que tentou negar a autoria do crime. Contou uma história contraditória, assim como seu primo.Na delegacia, no entanto, eles acabaram confessando e disseram que usaram um gargalo de garrafa e um pedaço de pau. Contaram também que José Luiz teria estuprado a prima, de 13 anos. Disseram que a família não estava satisfeita com o relacionamento da tia e que por isso, depois da agressão, tomaram a decisão de matá-lo.A mulher, ao ser interrogada, desmentiu os sobrinhos no que diz respeito às agressões que ela sofria e que o que aconteceu no sábado teria sido a primeira vez que o ex-companheiro a agrediu. Não falou nada sobre o estupro da filha, o que é confirmado por outros parentes. Tanto a mulher quanto a menina contaram que José Luiz estaria envolvido com as drogas, não só como usuário.