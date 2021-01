Prefeitura faz podas e cortes de árvores preventivos para período chuvoso

Os serviços de poda e retirada de árvores é um trabalho de prevenção que ganha ainda mais importância no período das chuvas (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) 500 mil árvores em suas ruas e avenidas. Por isso, é necessário um trabalho intenso no cuidado com elas, principalmente no período chuvoso. Desde 2017, a Prefeitura de Belo Horizonte dá atenção especial à poda e retirada de árvores, ampliando a atuação e os investimentos na área. Apesar de ser uma atividade permanente e preventiva realizada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), sua importância aumenta com a proximidade das chuvas. Belo Horizonte possui aproximadamenteem suas ruas e avenidas. Por isso, é necessário um trabalho intenso no cuidado com elas, principalmente no. Desde 2017, a Prefeitura de Belo Horizonte dá atenção especial à, ampliando a atuação e os investimentos na área. Apesar de ser uma atividaderealizada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), sua importânciacom a proximidade das chuvas.





De acordo com a Sudecap, os trabalhos de poda e corte das árvores são rotineiros e acontecem diariamente nas nove regionais da cidade, durante todo o ano. A avaliação da necessidade dos serviços em locais públicos é identificada por meio de vistorias.





Todas as árvores vistoriadas passam por uma análise para definir qual serviço será feito: a retirada, a poda ou se não é necessária nenhuma intervenção. Os laudos de vistoria seguem os critérios e diretrizes da Deliberação Normativa 92/2018, publicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.





São priorizadas as podas e cortes de árvores condenadas ou que representem riscos de causar danos humanos ou materiais. Nos casos de interferência nas redes de eletricidade, a Cemig é acionada e o trabalho é feito em conjunto com a Sudecap.





Mas esses serviços também podem ser requisitados pelos canais oficiais de atendimento ao cidadão: o aplicativo PBH APP e o Portal de Serviços da prefeitura. A pessoa que requisitar o serviço vai receber um número de protocolo para acompanhar a demanda. Ela pode ainda solicitar o recolhimento de galhos de árvores caídos em ruas, passeios e praças públicas, por meio dos mesmos canais.

Nos últimos quatro anos, foram investidos mais de R$ 60 milhões nesses serviços, com a execução de cerca de 120 mil podas e 30 mil retiradas de árvores. Já em 2020, foram 22.223 podas e 5.698 cortes. O investimento na execução desses trabalhos foi de aproximadamente de R$ 18,6 milhões, incluindo a conservação e limpeza de praças, jardins e canteiros centrais.





“Belo Horizonte é uma cidade jardim, mas com muitas árvores antigas e, às vezes, de espécies inadequadas ao local onde estão plantadas. Apesar de trazerem grandes benefícios às pessoas e ao meio ambiente urbano, as árvores podem representar um risco sério. No período chuvoso, quando tem fortes rajadas de vento, galhos e até mesmo árvores saudáveis correm risco de cair. Por isso, foi necessário ampliar esses investimentos para trazer mais segurança à população”, justifica o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa