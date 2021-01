COVID-19: Poços de Caldas vai usar drone para fiscalizar comércio na cidade

Drone vai fiscalizar comércio e moradores que descumprirem regras (foto: Onda Poços/divulgação)

do novotem preocupado a administração municipal deno Sul de Minas. Além das medidasadotadas na cidade, avai usar umpara fiscalizar o comércio a partir desta sexta-feira (29/01).

De acordo com a prefeitura, a nova medida foi adotada para frear o contágio da COVID-19 na cidade. “Parece que a população decretou o fim da pandemia. As pessoas estão achando que a pandemia acabou. Pelo contrário, ela está muito mais grave do que foi na primeira onda”, disse Sérgio Azevedo, prefeito.

Poços de Caldas segue com 3.778 casos do novo coronavírus, sendo 108 óbitos confirmados. Em uma semana, a cidade somou 247 registros e mais 8em decorrência da doença.

“O pessoal está comemorando aniversario direto. São 170 mil habitantes. Por mês, nos temos 15 mil aniversários. Por dia, quase 500. Já pensou se todo mundo fizer uma festa? Vai espalhar a COVID-19. Então, não é o comércio, em si, que está espalhando. O comércio está atuando com protocolos. Então vamos tomar cuidado. A vacina chegou, mas, infelizmente, não tem para todos”, lamenta prefeito.

O prefeito da cidade acredita que o impacto no boletim municipal tem sido causado pelas festas particulares e pelo relaxamento das regras em alguns bares do município. “Eu peço novamente a ajuda de todos vocês. Alguns comércios e bares estão abusando. Eu quero dizer que a fiscalização está efetiva. Sexta-feira (29/01) começa até um drone a funcionar pelo centro. A fiscalização vai direto e fechar esse estabelecimento. Estou sendo bem claro, e pedindo ajuda de vocês para que possamos vencer, como vencemos na primeira onda”, ressalta.

Volta às aulas

As aulas na rede municipal de Poços de Caldas terão início no dia 8 de fevereiro, ainda de forma remota.” Neste momento, os indicadores da COVID- 19 no município e em toda a região não permitem o retorno das aulas presenciais ou o estabelecimento de um sistema híbrido de ensino”, diz assessoria de imprensa. Nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro, os gestores escolares já coordenarão os trabalhos com as equipes, também de forma online.

Cada unidade manterá o formato desenvolvido durante o ano de 2020, com os recursos mais adequados a partir das necessidades da comunidade escolar.

“Diante das necessidades que se apresentam, a Secretaria Municipal de Educação manterá o sistema remoto de ensino com nossos alunos, a partir de 8 de fevereiro, de acordo com as recomendações do Comitê Municipal Extraordinário COVID-19. Aproveito para agradecer e parabenizar as equipes, que se desdobraram para oferecer alternativas de ensino adequadas para nossos estudantes durante todo o ano de 2020”, destaca a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.