Mulher que morreu ao tentar salvar sobrinha que se afogava é sepultada

Mulher tenta salvar sobrinha e morre afogada (foto: CBMMG/divulgação)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, familiares avistaram o corpo de Pâmela Aguilar Santana, de 25 anos, no Rio Capivari, a cerca de 50 metros do local onde ela havia se afogado, no último domingo (24/1). O corpo foi enterrado na manhã desta quarta-feira (27/1), no Cemitério da Saudade, em Lavras.

Pâmela foi enterrada nesta quarta-feira (27/1) em Lavras (foto: Reprodução Internet)

Pâmela desapareceu depois de tentar salvar a sobrinha de apenas dois anos, que teria se afogado. Segundo os militares, a jovem foi arrastada pela correnteza e a criança foi salva por um homem, que também estava no local, e ouviu os gritos dos familiares.

Testemunhas contaram aos militares que a criança estava roxa quando foi retirada da água. A menina foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e segue internada na Unidade de Terapia de Intensiva (UTI).