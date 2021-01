Veja detalhes do acidente entre carreta e carros no Anel Rodoviário

Trânsito é complicado na região na tarde desta terça-feira (26/01) (foto: Via 040/ Divulgação)

Um grave acidente complicou ono, no Bairro, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (26/01).De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão perdeu freios e colidiu contra três outros veículos - uma Hilux, um Fiesta e um Kia.O caminhão transportava aproximadamente 30 mil litros dede, sendo que aproximadamente 15 mil litros escorreram pela rodovia.Os bombeiros fazem a segurança do local e mobilizam recursos para contenção desse material que ficou espalhado na pista. O motorista do caminhão, identificado como C.E.L., de 42 anos, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital João XXIII.Por volta das 16h40, a Via 040 - concessionária que administra o trecho - informou que os trabalhos de aplicação de serragem na pista já estavam sendo finalizados.Viaturas da concessionária a postos aguardavam aval dos Bombeiros para fazer oe remoção do veículo.Os dois sentidos da via ficaram fechados. No fim da tarde, a pista sentido Rio de Janeiro estava liberada mas apresentava lentidão. No sentido Vitória, haviade congestionamento.