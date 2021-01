Obras de nova adutora de água são iniciadas em Governador Valadares

A obra foi iniciada na Avenida Rio Doce, próximo à Ponte de São Raimundo. Ciclistas e pedestres terão um pequeno espaço para circular no trecho em obras (foto: Divulgação PMGV)









Todo o trabalho é supervisionado pela prefeitura e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A Fundação Renova informou que a partir de fevereiro, serão três frentes de trabalho atuando de forma simultânea em diferentes trechos para agilizar a conclusão das atividades.





Além da Avenida Rio Doce, no Bairro São Paulo, haverá pontos em obras nas ruas Lincoln Byrro e Dona Zulmira Pereira da Silva, nos bairros Vila Bretas e São Paulo, respectivamente.



Segundo a Renova, a obra segue as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a propagação do novo coronavírus.





Todas as atividades em campo seguem medidas de segurança, como aferição diária da temperatura dos trabalhadores, obediência à distância mínima de 2 metros e uso máscaras faciais.



Por ser uma obra na área urbana, os trabalhadores também mantêm o distanciamento das pessoas

