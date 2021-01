Suspeito de homicídio em Paracatu é preso no Pará

O suspeito da morte de um jovem de 18 anos, em Paracatu, foi preso na cidade de Redenção, no Pará (foto: Reprodução de Internet) preso na cidade de Redenção, no Pará, um homem, de 23 anos, suspeito de homicídio em Paracatu, no Noroeste de Minas, em 25 de outubro do ano passado. A vítima foi um jovem, de 18. A prisão foi fruto de um trabalho conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e do Pará. Foina cidade de Redenção, no Pará, um homem, de 23 anos,deem, no Noroeste de Minas, em 25 de outubro do ano passado. A vítima foi umjovem, de 18. A prisão foi fruto de um trabalho conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e do Pará.





A descoberta do paradeiro do suspeito foi possível graças ao trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Paracatu. Os policiais iniciaram um levantamento sobre as atividades do homem e possíveis rotas de fuga e esconderijo.





Assim, os policiais chegaram ao endereço onde estaria o suspeito. As informações foram passadas ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Pará. O imóvel que servia de esconderijo passou a ser monitorado e, com a confirmalção da presença do suspeito, foi emitido o mandado de prisão.





Ao que tudo indica, o crime foi motivado por vingança. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha sofrido tentativa de homicídio dias antes. Segundo registro de ocorrência, a mãe da vítima teria ouvido disparos de arma de fogo em frente à sua casa e, quando saiu, se deparou com o corpo do filho, de 18 anos, caído no chão, em meio a uma poça de sangue.



A vítima foi alvejada por disparos de pistola calibre 380.