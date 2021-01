Veja como denunciar quem fura a 'fila' da vacinação contra COVID em Minas

O 'fura-fila' da vacinação pode responder pelo ato nas esferas administrativa e criminal (foto: Christian Emmer/Creative Commons)

Denuncie à CGE

Fale com o MPMG

'Questão de ética'

A subsecretária de Vigilância em Saúde Janaína Passos, também condenou a prática.



"A população precisa esperar a fase correta para se vacinar. Não furar a fila. Cada município é responsável pela administração das doses e precisa ficar atento a isso. É preciso calma para imunizar todos nos seus devidos grupos. As denúncias podem e devem ser feitas nos órgãos e ouvidorias e no Ministério Público".



O episódio de maior repercussão no estado envolve o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania). Ele foi vacinado contra a COVID-19 na quarta-feira (20/1). O chefe do executivo municipal tem 86 anos, mas não faz parte do público definido pelas autoridades sanitárias para a primeira etapa da campanha de vacinação. Ele justificou a atitude como "forma incentivar a população a se imunizar, principalmente os idosos". Veja público dessa 1ª fase

Trabalhadores da Saúde

- 1º Equipe de vacinação

- 2º Equipe de Instituições de Longa Permanência

- 3º Envolvidos diretamente na atenção a casos suspeitos e confirmados

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas

População indígena que vive em terras indígenas2º Equipe de Instituições de Longa Permanência

3º Envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19

O desrespeito à ordem prioritária da vacinação contra a COVID-19 em Minas Gerais está na mira da Controladoria-Geral (CGE-MG) do Estado e do Ministério Público (MPMG). Ambos divulgaram, nesta sexta-feira (22/1), canais para denúncia dos adeptos da conduta antiética.Segundo a CGE-MG, servidores e dirigentes estaduais que burlam a ordem fixada pela campanha cometem falta grave, passível de responsabilização administrativa, infração prevista no Inciso 4° do Art. 217 do Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis . A pena prevista é de 90 dias de suspensão. As denúncias podem ser feitas on-line , na página da Ouvidoria-Geral do Estado.Essas mesmas irregularidades, além de casos envolvendo políticos, gestores públicos e empresários, também podem ser comunicadas à ouvidoria do MPMG. De acordo com o órgão "furar a fila" da vacina também gera consequências na esfera penal, pois configura os crimes de prevaricação (uso de cargo público para favorecimento pessoal), improbidade administrativa e dano coletivo.As penalidades previstas na legislação incluem prisão de até um ano, suspensão de direitos políticos por até dez anos, multa, proibição de contratar como poder público, entre outras. As queixas podem ser registradas na internet ou pelo telefone 127.Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (22/1), o Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, comentou os casos de "fura fila" denunciados à imprensa ao longo da semana em Minas e ao menos mais 12 estados."Eu acho que tem questão de ética e moral. Quando o Ministério da Saúde sinaliza os grupos prioritários, os estados e os municípios precisam seguir", afirmou o dirigente.