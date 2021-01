Após criticar Dória, governo de MG diz que 'conversa' com três laboratórios

Secretaria de Estado de Saúde de MG diz que iniciou 'conversas' com os laboratórios Sinopharm, Covaxx e o Instituto Serum, da Índia (foto: Ina FASSBENDER / AFP )









Cauteloso, o dirigente se refere às negociações como “memorandos de entendimento” e descarta a possibilidade de obtenção de doses nos próximos 30 ou 40 dias. “É claro que, se nós tivermos condição de comprar a vacina, e repassar ao Ministério (para distribuição nacional) dentro do programa de imunização, nós vamos fazê-lo'', ponderou o secretário.





Ele destaca que o principal objetivo dos acordos é a transferência da tecnologia de produção de vacinas para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), instituto de ciências biológicas e tecnologia vinculado à SES-MG.





João Dória (PSDB), entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac para a produção da CoronaVac. A iniciativa foi O modelo de parceria soa semelhante ao firmado pelo governador de São Paulo,(PSDB), entre o Instituto Butantan e o laboratório chinêspara a produção da CoronaVac. A iniciativa foi alvo de críticas do governador Romeu Zema (Novo) em meados de dezembro do ano passado. Na ocasião, Zema disse que prefeitos e governadores que se adiantavam à União usavam a pandemia para promoção política, e criavam “tumulto”.





Pouco mais de um mês depois do episódio, o chefe da pasta da Saúde avalia que os acordos com empresas farmacêuticas podem trazer benefícios que extrapolam o combate à pandemia de COVID-19. “Nós estamos muito mais pensando no futuro”, diz Amaral.



"O objetivo é nós termos condição de ter a tecnologia transferida para a Funed, de forma que nós venhamos a produzir vacinas com essa tecnologia. Tanto contra o Coronavírus, quanto para outras que virão. Eu acho que isso é muito importante. O Brasil vem num processo de desindustrialização há anos, não só na saúde, mas em outros setores. E nós tivemos dificuldades aqui por causa disso (durante a pandemia). Não tínhamos volume suficiente de empresas que produzissem equipamentos de proteção individual, ventiladores. E também o nosso parque de produção de vacinas é um parque que pode melhorar e muito. O que nós podemos fazer enquanto estado é desenvolver a Funed”, complementou.