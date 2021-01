Luminárias: Rua com 9 faixas de pedestres vira meme nas redes sociais

Rua vira a 'Abbey Road' de Luminárias e viraliza nas redes sociais (foto: Reprodução/Internet)

Uma rua com novede pedestres em, no Sul de Minas, virounas redes sociais. As faixas estão numde 150 metros na rua Prefeito Antônio Furtado, que liga o Centro da cidade ao Bairro Chácara. A sinalização chamou a atenção de moradores, que resolveram colocar uma pitada deno caso.

“Achamos uma coisa muito inusitada e até engraçada. Eu estava com o pessoal do meu trabalho e resolver brincar com a situação. Mas a gente não esperava que ia dar toda essa repercussão”, explica Pedro Andradem que postou nas redes sociais a arte idealizada por Paulo Henrique.

As 9 faixas já faziam parte do projeto da prefeitura (foto: Reprodução Internet)

A foto dos Beatles, tirada em 8 de agosto de 1969, com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star atravessando a faixa de pedestres da Abbey Road, que virou capa de disco, foi adaptada na cidade.

“A ideia foi do meu colega de trabalho, Paulo Henrique. Que pensou de cara nos Beatles. A intensão era colocar em uma faixa só, mas como são muitas, decidimos expandir”, completa.

De acordo com a prefeitura, no ano passado, Luminárias passou por um importante projeto de modernização, com a pavimentação asfáltica de diversas ruas, a substituição da iluminação antiga por lâmpadas de LED e também a melhoria da sinalização de trânsito.

“Quanto à rua Prefeito Antônio Furtado, o setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Luminárias esclarece que não há erro técnico na pintura das faixas. No projeto executado pela empresa responsável pelo serviço já estava previsto a pintura de faixas de pedestres em cada esquina. Especificamente nesta rua, as esquinas são bastante próximas, o que contribui para o efeito visual de muitas faixas em um curto espaço”, diz nota enviada pela prefeitura.

A administração municipal explicou que a faixa de pedestres é também uma forma de oferecer mais segurança para a população. “Ao final da rua em questão temos um conjunto habitacional onde há a circulação de muitas crianças, o que requer ainda mais atenção dos motoristas que passam pelo local”, completa.

Ainda segundo a prefeitura, as montagens que circulam na internet foram encaradas como uma brincadeira sem a intenção de prejudicar a cidade. “Tendo em vista que todas as melhorias feitas nos últimos meses beneficiam diretamente a população, que pode se orgulhar em ter uma cidade limpa, mais bonita e organizada”, finaliza.