Belo Horizonte terá mais ônibus nas ruas nos dias do Enem 2020

#enem

Nos próximos domingos, 17 e 24/1, serão reforçados os quadros de horários de 102 linhas de que atendem os locais de prova (9h30 às 12h30 e 18h às 19h30).

Ônibus extras serão disponibilizados nas estações.

Os horários estarão disponíveis no portal a partir de 16/1. pic.twitter.com/5Mq2PfNGvn — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 15, 2021

anunciou, nesta sexta-feira, o reforço nos quadros de horários de 102 linhas deque atendem aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (), que será realizado neste domingo, 17 de janeiro, e no próximo dia, 24.