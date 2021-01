Prefeitura de BH promove ações de prevenção à COVID-19 nas estações do MOVE

Atores usam EPIs e reforçam conscientização por meio de placas e danças (foto: Divulgação PBH) estações de ônibus do município, para conscientizar a população sobre a importância de prevenção à COVID-19. Uma das atividades foi iniciada nesta semana pelo grupo Mobiliza SUS e consiste em um 'flashmob' para os usuários das Estações do Move. A Prefeitura de Belo Horizonte está realizando ações nasde ônibus do município, para conscientizar a população sobre a importância deà COVID-19. Uma das atividades foi iniciada nesta semana pelo grupo Mobiliza SUS e consiste em um 'flashmob' para osdas Estações do Move.









Para alertar os usuários, a escolha dos atores foi fazer placas sugerindo ações de cuidado coletivo, como lavar as mãos, promover o distanciamento social e fazer o uso de máscara.





Todas as estações do município contarão com a iniciativa, que já tem programação definida para os próximos dias, confira:

15/01 (sexta-feira) – Manhã: Estação Venda Nova/ Tarde: Estação Vilarinho

18/01 (segunda-feira) – Manhã: Estação São Gabriel /Tarde: Estação Pampulha

19/01 (terça-feira) – Manhã: Estação Vilarinho /Tarde: Epa da Av Cristiano Machado, 2250 – Cidade Nova

20/01 (quarta-feira) – Manhã: Estação Venda Nova/Tarde: Estação Barreiro

21/01 (quinta-feira) –Manhã: Estação Pampulha /Tarde: Estação Vilarinho

22/01 (sexta-feira) – Manhã e Tarde: Estação Venda Nova





