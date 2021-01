Com 158 doses da vacina, Caeté não atenderá todos profissionais da saúde

Uma das responsáveis pela vacinação em Caeté buscou tão esperada vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Caeté/Divulgação)

Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) recebeu na tarde desta terça-feira (19/1) 158 doses da vacina contra a COVID-19, a CoronaVac, do Instituto Butantan, de São Paulo. Um ato simbólico será realizado ainda nesta quarta-feira (20/01), quando uma técnica de enfermagem será imunizada e dará início às demais vacinações no município.

A prefeitura, por meio da assessoria de comunicação, informou que somente entre os profissionais da área da Saúde da rede pública e privada de Caeté, seriam necessárias mil doses, sem contar as 110 pessoas no Lar dos Idosos. As doses recebidas correspondem a 15% do necessário para abranger o primeiro grupo prioritário.

Segundo o secretário de Saúde de Caeté, Alisson Marques, as doses não atenderam a expectativa e foram recebidas com um misto de esperança e tristeza. "Infelizmente o governo do estado mandou somente 158 doses, que não vai dar para vacinar nem os residentes e profissionais do Lar dos Idosos, que dirá nossos trabalhadores da saúde", lamenta. Ele tinha esperança de poder começar a vacinar grande parte da população neste primeiro lote.

“Sabemos da limitação do Estado. O problema é que fizeram uma propaganda muito grande e iludiram a população, mas não falaram que seria essa quantidade mínima para algumas cidades. Ao mesmo tempo que tivemos a sensação de alívio e esperança com a chegada das doses veio um desânimo e tristeza por não poder vacinar todas as pessoas necessárias. Pior é ter que selecionar quais serão os profissionais da saúde que estão na linha de frente a receber a vacina”, ressalta o secretário.

Um dos critérios para a escolha de quem receberá a vacina já foi decido. Segundo o secretário, o profissional de saúde que testou positivo para COVID a pouco tempo não tem a necessidade de ser vacinado agora, neste momento.