Escolta e aeronaves: PM detalha como será a distribuição das vacinas em MG

Coronavac já vacinou cinco pessoas em Minas (foto: Alexandre Rezende/Nitro)

Escolta policial, 13e uma terrestre: é assim que Minas Gerais pretende abastecer seus 853 municípios com a Coronavac. A vacina, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, chegou na noite dessa segunda (18) ao Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH.

De acordo com o coronel Flávio Godinho, da Polícia Militar,das forças de segurança serão empenhados.

Eles cruzarão os céus por meio de 13 rotas aéreas. As aeronaves estão no hangar do gabinete do governador e vão partir de lá por volta das 4h30 desta terça (19) em direção ao interior com a Coronavac.

Ver galeria . 6 Fotos Doses da Coronavac chegaram ao Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, por volta das 20h desta segunda (18/1) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

As vacinas estão armazenadas no Bairro Gameleira, na Zona Oeste de Belo Horizonte. Portanto, os aviões e helicópteros farão mais de uma viagem para levar todos os imunizantes às superintendências e gerências de saúde o quanto antes.

"Essa carga sai da Rede Frio (no Gameleira) e vai para o hangar do governador. Nós teremos oito aeronaves fazendo esse transporte simultâneo para diversas regiões do estado", explica o coronel.

A única rota terrestre vai acontecer na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Sete Lagoas (Região Central) e em Divinópolis (Centro-Oeste).

"Essas vacinas sairão em caminhões com adequação de temperatura", afirma Flávio Godinho.

Escolta policial

Depois do transporte aéreo até as cidades-polo, o governo do estado planeja escoltar as vacinas até as prefeituras menores.

Isso acontece para evitar roubos no caminho. Portanto, a ideia do governo é garantir a entrega, no mais tardar, até esta quarta (20/1).

"Todas as vacinas terão apoio das forças de segurança para serem entregadas", garante o coronel da PM, Flávio Godinho.