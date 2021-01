''Nossa luz no fim do túnel'', diz primeira vacinada sobre Coronavac

Primeira pessoa a ser vacinada contra o novo coronavírus em Minas Gerais, a técnica em enfermagem Maria Bom Sucesso, de 57 anos, disse que a Coronavac é uma "luz no fim do túnel" para os brasileiros. Ela afirmou viver um "momento triunfal" após ser a primeira imunizada.

A técnica em enfermagem Maria do Bonsucesso foi a primeira pessoa no estado a ser imunizada contra COVID-19, nesta segunda-feira, no aeroporto de Confins. Lote com 577 mil doses da Coronavac será distribuído para os demais municípios mineiros até esta terça pic.twitter.com/h9ZdbVyiE1

"Durante 10 anos eu venho trabalhando nonele eu aprendi muito. Aprendi que o ser humano tem de ser tratado com carinho. Esse último ano para mim foi um ano diferenciado. Um ano que a gente lutou mais", afirmou.

Ela também declarou sobre o 2020 trabalhoso enfrentado pelos profissionais da saúde. "Aquele ano que você veste uma roupa quente e trabalha com ela suando sem nem sequer tomar um copo d'água. Aquele dia que a gente via ambulância perdendo paciente sem ter o que fazer", lamentou.

Médica fala sobre as dificuldades da profissão durante a pandemia e a importância da vacinação contra a COVID-19 pic.twitter.com/yQ9OMv3ii8

"Eu peço à população: vacinem-se. Mas, por favor, eu imploro: não deixem de usar máscara, álcool gel e lavar as mãos. Isso ainda vai ficar conosco alguns anos, mas vai passar", disse.

Os vacinados

Maria Bom Sucesso, de 57 anos, técnica de enfermagem. Cinco pessoas, todas lotadas no Hospital Eduardo de Menezes , no Barreiro, em BH, foram vacinadas na cerimônia no aeroporto. A primeira vacinada foide 57 anos, técnica de enfermagem.

Também receberam o imunizante o técnico em enfermagem Thiago Libério Santana Medina, de 39 anos; a enfermeira do CTI Adileia Pereira de Jesus Cardoso, de 52; o fisioterapeuta Moisés Alves Senra, de 39; e a coordenadora do CTI do mesmo hospital, Teresa Gamarano Barros, 37.

A chegada

Ver galeria . 6 Fotos Doses da Coronavac chegaram ao Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, por volta das 20h desta segunda (18/1) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

No total, o estado recebeu 577 mil doses da Coronavac, segundo números do Ministério da Saúde. Essa quantidade só não é maior que a recebida pelo estado governador por João Doria (PSDB).





O plano nacional prevê a vacinação, inicialmente, de três grupos de pessoas: trabalhadores da saúde; população indígena que vive em terras indígenas; e a população institucionalizada (deficientes e idosos).

Em Minas, conforme o Ministério da Saúde, são 38.578 idosos em instituições públicas; 1.160 deficientes nas mesmas casas de apoio; 7.878 índios; e 227.472 servidores da saúde, o que representa 34% da categoria.





Isso vale para os servidores que atuam em todas as unidades de terapia intensiva, os que trabalham nas enfermarias para COVID-19, os lotados nas UPAs e no Samu e aqueles voltados ao pronto-atendimento dos hospitais.





As doses serão estocadas na Rede Estadual de Frio, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. De lá, seguem para as 28 unidades regionais de saúde do estado.

Depois, cada prefeitura precisa se deslocar à unidade a qual pertence para retirar os imunizantes. Esse protocolo é idêntico ao que acontece com outras vacinas que fazem parte das campanhas nacionais.

Responsáveis técnicos vão viajar junto com os transportadores para garantir a segurança das vacinas.