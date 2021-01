Zema vai a Montes Claros acompanhar 1ª vacinação no interior de MG

Primeira vacinação contra COVID-19 de Minas será realizada em Montes Claros, no Norte de MG, e será acompanhada pelo governador Romeu Zema (Novo) (foto: Twitter/Reprodução)

A operação para levar as vacinas às outras cidades mineiras conta com escolta policial, 13 rotas aéreas e uma terrestre. Hoje, a Polícia Militar (PM) escoltou os caminhões frigoríficos que saíram da Central Estadual da Rede de Frio, na Região Oeste da capital, até o hangar do Gabinete Militar do Governo de Minas, no Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha.















Veja os horários de chegada da vacina nos municípios mineiros

Januária 7h

Montes Claros 7h30

Governador Valadares 7h40

Itabira 7h55

Unaí 8h05

Teófilo Otoni 8h40

São João Del Rei 8h50

Patos de Minas 8h50

Manhuaçu 8h55

Ituiutaba 9h25

Pedra Azul 9h40

Coronel Fabriciano 9h55

Diamantina 10h

Leopoldina 10h05

Uberlândia 10h15

Juiz de Fora 10h35

Pirapora 12h10

Alfenas 12h30

Barbacena 13h30

Ponte Nova 13h35

Uberaba 14h10

Juiz de Fora 14h15

Ubá 14h27

Passos 14h38

Pouso Alegre 15h33

Varginha 16h18



O estado recebeu 577.680 doses da CoronaVac, sendo 16.560 para a população indígena. É possível que este primeiro lote dure até o fim de semana. O Ministério da Saúde, responsável pela distribuição do imunizante aos estados, com base em critérios de proporcionalidade, prevê que 275.088 pessoas serão vacinadas nesta etapa inicial da campanha, ou seja, 1,2% dos mineiros estarão imunes na primeira rodada de vacinação. (com informações de Cristiane Silva, Déborah Lima, Matheus Adler e Gabriel Ronan) A Defesa Civil de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros atuaram no carregamento. De lá, os imunizantes serão transportados ao longo do dia para as regionais de saúde. As primeiras decolagens ocorreram no início desta manhã.





O governador de Minas Gerais,(Novo), seguiu na manhã desta terça-feira (19/1) paraonde acompanhará a primeiracontra a COVID-19 no interior.Zema partiu do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha, por volta de 7h30, levando as doses daque abastecerão a cidade do Norte de Minas para a primeira etapa da imunização. Às 8h30, a agenda do chefe do executivo estadual prevê um café com prefeitos da a microrregião de Montes Claros, formada por 22 municípios. distribuição da vacina para o interior de Minas teve início na madrugada desta terça-feira (19/1). As caixas com o produto, desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, chegaram na noite de segunda-feira (18/1) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH. Ainda ontem, cinco profissionais de saúde receberam a primeira dose em Belo Horizonte.