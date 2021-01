Justiça condena a 21 anos de prisão homem que matou ex com marretada

Local onde o corpo da vítima foi encontrado no ano passado (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou a 21 anos de prisão um homem que matou sua ex-namorada. O julgamento aconteceu nesta segunda (18/1). O crime aconteceu em fevereiro do ano passado, no Bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte.

A denúncia do Ministério Público estadual informa que o criminoso deu uma marretada na cabeça da vítima. Depois que ela ficou tonta, ele deu várias facadas nela.

Ainda segundo o MP, a fúria doaconteceu porque ele não aceitava o fim do relacionamento com a ex. Além disso, de acordo com a promotoria, o homem a matou pela existência de um suposto vídeo íntimo, nunca visto por ele.

Por isso, a condenação dele seguiu quatro qualificatórias: feminicídio, motivo fútil (o término e o suposto vídeo), meio cruel (facadas e marretada) e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a mulher não esperava os ataques.

À época, o homem escondeu o corpo da vítima na cidade de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nas proximidades de uma estrada de terra. O local pertence ao distrito de Andiroba.

Segundo o MP, ele contou com ajuda de outras pessoas. Porém, essas ainda não foram identificadas. Ele transportou o corpo até o local por meio do porta-malas de um carro.

De acordo com relatos de familiares à Polícia Civil, na época do crime, o relacionamento entre o casal era conturbado.

A polícia acreditava na ocasião que, após cometer o crime, o homem se escondeu em um hotel no Bairro Pindorama, na Região Noroeste da capital.

O crime foi definido pelo delegado Emerson Morais como “covarde e brutal”. O mecânico admitiu a autoria do feminicídio desde o início das investigações.