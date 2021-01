COVID-19: Montes Claros se prepara para início de vacinação

Centro de Saúde Vera Cruz será um dos locais da vacinação contra a COVID-19 (foto: Ascom/Prefeitura Montes Claros/Divulgação) primeira etapa de vacinação contra o coronavirus (COVID-19), será: profissionais de saúde e idosos (acima de 60 anos) e pessoas com deficiências de asilos e outras instituiçoes. A informação é da secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta. Lembrando que os indígenas também são priorizados na primeira fase de vacinação. Em Montes Claros (413,4 mil habitantes), cidade-polo do Norte de Minas Gerais, o público a ser atendido nacontra o coronavirus (COVID-19), será: profissionais de saúde e idosos (acima de 60 anos) e pessoas com deficiências de asilos e outras instituiçoes. A informação é da secretária municipal de Saúde de, Dulce Pimenta. Lembrando que os indígenas também são priorizados na primeira fase de vacinação.

A secretária explica que, embora tenha o levantamento da demanda, a municipalidade ainda não sabe quantas doses vai receber da vacina Coronavac, cuja distribuição foi iniciada nesta segunda-feira (18/01) pelo Ministério da Saúde. “Ainda não sabemos o quantitativo (que iremos receber. Vai depender do que for disponibilizado pelo Governo do Estado”, afirmou Dulce Pimenta. Ela lembrou que a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros informou que não vai fazer a entrega de todas as doses da primeira etapa de vacinação de uma vez.

Nesta terça-feira (19/01), o governador Romeu Zema participa, em Montes Claros, da solenidade de entrega simbólica de seringas e agulhas para a campanha de vacinação contra a COVID-19 nos municípios do Norte de Minas. A cerimônia estava marcada para esta segunda-feira, mas foi adiada por causa da viagem do governador a São Paulo para recebimento do carregamento da CoronaVac para Minas Gerais.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) foram destinados ao Estado 577.480 doses iniciais para a vacinação contra o coronavirus. A expectativa é de que cerca de 280 mil pessoas sejam vacinadas até o final desta semana, recebendo as duas doses necessárias para a imunização até meados de fevereiro, informou a pasta.

Dulce Pimenta disse que a cidade conta com 24 salas de vacinação em unidades de saúde da atenção básica. Mas ela lembra que a Secretaria Municipal de Saúde vai entregar uma quantidade de doses do imunizante para hospitais da cidade, para que as insttuições possam fazer a vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente contra a doença.

A secretária de Montes Claros anunciou que a municipalidade também vai instalar um sistema de vacinação drive-thru (atendimento sem descida do carro) em um shopping center da cidade para a imunização de profissionais da saúde. O sistema vai funcionar no horário das 8h às 22h e os profissionais deverão apresentar documento que prova a condição de trabalho na saúde.





Dulce informou que a Secretaria de Saúde de Montes Claros já capacitou pessoal para vacinar idosos acima de 75 anos, cadastrados no Programa de Saúde da Famíla (PSF). A vacinação dos idodos será feita pelos agentes de saúde em visitas domiciliares, com base no cadastro do PSF. “Vamos fazer a vacinação dos idosos de casa em casa, seguindo um cronograma. Com isso, a gente evita aglomerações. É muito importante tomar os cuidados para garantir uma campanha de vacinação segura, sem riscos”, observou.





A secretária de Saúde de Montes Claros ressalta que a chegada da vacina contra a COVID-19 representa um grande alívio para o país. “Foram nove meses de restrições, de medo, insegurança e de perdas. Essa vacina significa um alento, uma esperança para todos os brasileiros”, avalia Dulce Pimenta.