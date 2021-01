Superlotada, Santa Casa de Guaxupé recebe apenas internações por COVID-19

Santa Casa de Guaxupé enfrenta problemas no atendimento (foto: Postal Saúde/divulgação)

A Santa Casa de Guaxupé , no Sul de Minas, vai permitir apenasde pacientes de. A decisão foi tomada pelo aumento de internações e pela falta dehumanos. A medida já está em vigor no município e tem validade de 20 dias.

Segundo a diretoria do hospital, o aumento no número de internações, tanto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quanto na enfermaria, impactou o atendimento no local.

“A medida já fazia parte do plano de contingência desde o começo da pandemia. Mas nós não esperávamos que precisássemos chegar a esse ponto. A gravidade e o aumento do número de casos superlotaram a UTI e a enfermaria”, afirma a diretora técnica, Salma Regina Gallate.

A médica explica que o número de profissionais infectados pela doença também ajudou para essa decisão, que vai durar pelos próximos 20 dias.

“Alguns funcionários que testaram positivo para o novo coronavírus, nas últimas semanas foram afastados. Outros não se sentiam aptos para enfrentar a pandemia e pediram afastamento. Aumentou a necessidade de funcionários, mas com baixa oferta de mão de obra especializada neste momento”, ressalta.

Guaxupé soma quase 2 mil casos do novo coronavírus, sendo 24 mortes confirmadas pela doença. “Pacientes que precisarem de internação fora do quadro de COVID-19 passarão pelo plantão do SUS e depois serão encaminhados para as vagas disponíveis que o SUS-Fácil oferecer em outras instituições ou cidades da região”, completa.