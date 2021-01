Ipatinga marca volta às aulas semipresenciais para dia 22 de fevereiro

A reunião com representantes do MP, pessoal da educação e comunidades foi realizada na sexta-feira (15/1) (foto: Prefeitura Municipal de Ipatinga/Divulgação) já se prepara para a volta às aulas aulas semipresenciais na rede municipal de ensino, a partir do mês de fevereiro. O secretário municipal de Educação, Sérgio Mendes, se reuniu com membros do Ministério Público, representantes de instituições de ensino públicas e particulares e sindicatos para tratar do protocolo relativo ao início do ano letivo em 2021. já se prepara para asemipresenciais na rede municipal de ensino, a partir do mês de fevereiro. O secretário municipal de Educação, Sérgio Mendes, se reuniu com membros do Ministério Público, representantes de instituições de ensino públicas e particulares e sindicatos para tratar do protocolo relativo ao início do ano letivo em 2021.





O calendário pré-estabelecido para 2021 prevê o início do ano letivo na rede municipal no dia 4 de fevereiro, com o retorno das equipes de ensino às escolas. O reinício das aulas pode acontecer no dia 22/2, ainda na forma remota, porém, com todo o pessoal da educação se preparando a estrutura para as aulas híbridas, ou seja, presenciais e remotas.









“Retomamos a discussão com as entidades para que a portaria seja publicada e tenhamos um documento oficial para volta às aulas. O governo quer atuar com muita responsabilidade em cima desta questão. Por isso fizemos essa discussão mais aprofundada”, disse o secretário de educação, Sérgio Mendes.





Mendes disse também que a sua secretaria considera a volta às aulas um assunto urgente e necessário, e por isso definiu algumas deliberações importantes para o retorno às aulas. “Queremos que tudo seja feito com muita coerência para não comprometermos nada. É fundamental que este formato seja discutido a várias mãos”, disse.





Para que seja estabelecido um formato diferenciado, outras reuniões deverão ocorrer nos próximos dias, entre os membros da Secretaria de Educação, instituições das comunidades e do secretário municipal de Saúde, Juliano Nogueira, para a discussão de estratégias que garantam a aplicação das normas de segurança para que as aulas sejam retomadas.