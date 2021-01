COVID-19: Santa Casa de Guaxupé atinge 100% dos leitos de UTI

Prefeitura de Guaxupé alerta população sobre ocupação de leitos de UTI na Santa Casa (foto: Postal Saúde/Divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas,a população sobre a situação da Santa Casa da cidade, que atingiu 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva () destinados ao tratamento da

De acordo com a prefeitura, a Santa Casa da cidade possui 19 leitos de UTI, sendo que dez são exclusivos para o novo coronavírus e os outros nove para tratamento geral. A informação foi divulgada depois que a cidade preencheu todos os leitos destinado ao combate de COVID-19.

“Guaxupé é referência microrregional em saúde, atendendo hoje a oito cidades. Além de Guaxupé, a Santa Casa da cidade atende pacientes de Guaranésia, Muzambinho, Juruaia, São Pedro da União, Arceburgo Cabo Verde e Monte Belo”, explica a prefeitura.

Segundo o último boletim da prefeitura, Guaxupé segue com 1.489 casos de COVID-19, sendo 20 mortes em decorrência da doença. “Os novos números alertam para a necessidade da manutenção das medidas de prevenção: uso de máscaras em qualquer ambiente, fechado ou ao ar livre, respeitar o distanciamento social sempre, não participar de aglomerações e realizar a higienização das mãos com frequência", ressalta o poder público.

Preocupada com o avanço da doença, a prefeitura pretende ampliar de 10 para 14 leitos para tratamento do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, se caso essa ampliação acontecer e os os 14 leitos de COVID-19 sejam ocupados, qualquer paciente que precisar de internação na UTI deverá ser transferido através da Regulação do Estado de Minas (SUS Fácil) para outra cidade.

“O que conseguimos hoje é muito importante. Além de manter a UTI Geral com seus nove leitos, agora a UTI COVID-19 contará com mais quatro leitos, totalizando 14 leitos. O que nos permite ter segurança, no momento, de não precisar enviar nenhum de nossos pacientes para outra cidade”, diz Daniela Bettelli, secretária municipal de saúde.