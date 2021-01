COVID-19: número de mortes dobram em menos de um mês em São Lourenço

Casos do novo coronavírus disparam em São Lourenço (foto: Tripadvisor/divulgação)

O avanço daem, no Sul de Minas, ganhou destaque no fim do ano. A cidade mais queo número depela doença. O município contabiliza 31, sendo que no dia 7 do mês passado eram 14 registros. Os casos positivos também dispararam e somaram 470 registros a mais.

São Lourenço segue com 1.494 pessoas infectadas e 31 mortes em decorrência do novo coronavírus. Umas das vítimas é o ex-secretário municipal de saúde, Everton de Souza Andrade. Em menos de um mês, a cidade contabilizou 17 óbitos.

“A Prefeitura de São Lourenço esclarece que os óbitos notificados no mês de dezembro não tratam somente de pessoas que adoeceram e vieram a falecer em decorrência da doença no período. Parte dos óbitos notificados estavam em investigação e outros que estavam aguardando resultado de exames tiveram o resultado divulgado no período em que foram apresentados no boletim epidemiológico”, explica assessoria de imprensa da prefeitura.

Os números de casos positivos de COVID-19 também saltaram no mesmo período. De acordo com o boletim municipal, a cidade somou mais 470 registros. “Quanto ao aumento de casos, houve um crescimento do número de testes realizados tanto pela rede pública, quanto pela rede suplementar (privada) de saúde”, afirma a assessoria.

Segundo a prefeitura, os leitos da Unidade Terapia Intensiva (UTI) estão com mais de 50% ocupados. No mês passado, o Hospital São Lourenço chegou a 90%. “Vale ressaltar que o Hospital São Lourenço é referência para o atendimento de pacientes COVID-19 para mais 24 municípios circunvizinho, que compõem a microrregião de saúde”.

Preocupada com o avanço da doença na cidade, a prefeitura prepara um novo protocolo para ampliar o acesso aos testes de COVID-19 e descentralizar os exames para as Unidades Básicas de Saúde do município.



“Assim como a aquisição de medicamentos para tratar os sintomas no início da doença e manter a continuidade da assistência. Ainda há o trabalho em desenvolvimento para o reforço na campanha de conscientização da população e fiscalização das determinações sanitárias para conter o avanço do novo coronavírus”, ressalta a representante da prefeitura.