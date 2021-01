Semana será de tempo firme e céu claro na Grande BH; confira a previsão

A semana começou comem Belo Horizonte e Região Metropolitana. De acordo com os metereologistas, os próximos dias serãoem todo o estado, diferente da semana passada. O acúmulo de nuvens ao longo do dia indica céu nublado, mas a chuva será isolada em algumas regiões de Minas.

O motivo do tempo firme é uma massa de arque está atuando na região Sudeste e provocará, além do céu limpo, altas temperaturas. Para a capital e Região Metropolitana, nessa segunda-feira (18/01) a mínima é de 17°C e a máxima de 32°C. A umidade relativa do ar é de 80% pela manhã e 30% à tarde. A menor temperatura do estado deve ser registrada na região S'''ul, 14°C, que tem chuvapara esta segunda-feira.