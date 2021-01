Escolha sua cachoeira, mas confira as dicas de segurança

Com 273 metros, a mais alta no estado, a Cachoeira do Tabuleiro fica no Parque Estadual Serra do Intendente, em Conceição do Mato Dentro (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS - 27/7/18)

Nesta época do ano, Minas registra o tradicional aumento da procura pelas cachoeiras com a onda de calor, mas a incidência do período chuvoso resulta numa perigosa combinação. Os volumes de rios e cursos secundários se ampliam e, com isso, cresce também a probabilidade de acidentes e do fenômeno conhecido como “cabeça d'água”. Foi dessa forma, numa espécie de 'arrastão', que três pessoas morreram no município de Capitólio, no Sul de Minas, em 2 de janeiro. Na ocasião, 16 turistas foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Há, em meio ao cenário de beleza, também os riscos de queda devido a dificuldades de acesso e formações rochosas. O exemplo dessa condição é verificado em lugares como a Cachoeira do Véu de Noiva, localizada no Parque Estadual de Grão Mogol, no município homônimo no Norte de Minas, visitada pela reportagem do Estado de Minas.

A Véu de Noiva tem queda de 37 metros. Com as últimas chuvas, o volume teve aumento significativo, criando um cenário encantador. Vale apenas observar ou simplesmente tirar fotos e fazer “selfies”. Se sobra beleza, persiste um grau de dificuldade para chegar ao poço abaixo da queda d' água.

Há muitas pedras no local, não sendo recomendada a visita para idosos, para quem tem problemas de mobilidade ou baixa resistência física.

A administração do Parque Estadual de Grão Mogol, vinculado ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), controla o acesso à cachoeira do Véu de Noiva. O número de visitantes é limitado a 20 pessoas de cada vez. Para chegar até o santuário da natureza, as pessoas caminham por uma trilha de umquilômetro, partindo da MG 307 (estrada Grão Mogol/BR 251).

Na Cachoeira Véu de Noiva, em Grão Mogol, Norte de Minas, há contraste da beleza com pedras escorregadias (foto: LUIZ RIBEIRO/EM/D.A PRESS)

O tenente Pedro Aihara, da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), ressalta que, nesta época do ano, é muito comum os mineiros procurarem se refrescar em rios, balneários e cachoeiras. Segundo ele, para aproveitar bem os encantos da natureza as pessoas devem adotar os cuidados para evitar acidentes, sobretudo nas cachoeiras.

“As pessoas precisam seguir alguns cuidados básicos. O primeiro deles é que ninguém deve andar sozinho. O visitante sempre deve andar acompanhado. Pois, se acontecer alguma coisa, vai ter outra pessoa para apoiá-lo e ajudá-lo. Crianças só podem nadar sob a supervisão de adultos. E é preferível nadar onde há a presença do Corpo de Bombeiros ou de um guarda-vidas. Isso cria um nível de segurança para a maior diversão das pessoas”, reforça Aihara.

PREVENÇÃO Quanto aos passeios nas cachoeiras, o representante do Corpo de Bombeiros recomenda: “Respeite a sinalização de segurança do local. Evite brincadeiras de mau gosto, como trotes e até saltos. Se começar a relampejar, procure sair da água para não correr risco de (receber) descargas elétricas. Se testemunhar um afogamento, procure imediatamente os bombeiros”.

Escolha o seu passeio

Parque Estadual do Biribiri (Diamantina)

Sentinela, a sete quilômetros da portaria, e Cristais, a 12. Grau de dificuldade: baixo

Parque Estadual do Rio Preto (São Gonçalo do Rio Preto)

Cachoeira do Crioulo (6,5 quilômetros em três horas de trilha). Queda de 30 metros, poço para banho e pequena praia com areia branca. Ida com monitor. Grau de dificuldade: médio a alto.

Cachoeira das Sempre-vivas. Trilha de 4,5 quilômetros. Queda d’água de 15m. Ida com monitor. Grau de dificuldade: médio a alto

Parque Estadual do Ibitipoca (Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca)

Cachoeiras dos Macacos (Circuito das Águas), do Encanto (Circuito do Peão) e Janela do Céu (Circuito Janela do Céu). Trilhas estruturadas

Parque Estadual Serra do Intendente (Conceição do Mato Dentro)

Cachoeira do Tabuleiro, Cachoeira Rabo de Cavalo, Cânion do Peixe Tolo – Cachoeira da Bocaina, Cachoeira Sumitumba, Complexo Roncador, Complexo da Gurita, Cachoeira do Altar, Cachoeira Congonhas, Cânion do Rio Preto e Cachoeira do Peixe Cru

Parque Estadual Pico do Itambé (Santo Antônio do Itambé, Serro e Serra Azul de Minas)

Cachoeira da Fumaça. Percurso de 450 metros a partir de propriedade particular em Santo Antônio do Itambé. Duração de 10 minutos. Grau de dificuldade: baixo

Cachoeira do Rio Vermelho. Percurso de 5,3 quilômetros em estrada, mais 2,8 em trilha, com duas horas de caminhada. Há pedras escorregadias no acesso. Grau de dificuldade: médio

Cachoeira da Água Santa. Percurso de 253 metros em estrada, mais 638 em trilha, com 15 minutos de caminhada. Grau de dificuldade: baixo a médio

Cachoeira do Neném. Percurso de 3,6 quilômetros em estrada, mais 699 metros em trilha, com 15 minutos de caminhada. Grau de dificuldade: baixo.

Parque Estadual Mata do Limoeiro (Itabira)

Cachoeira do Derrubado. A 4,5 quilômetros da sede. Queda d’água de mais de 40 metros de altura e um grande poço, propício para banho em período seco. Na parte baixa, é possível cruzar o Córrego do Macuco em direção à comunidade do Cedro.

Cachoeira do Paredão. A 3,3 quilômetros da sede (45 minutos). São três corredeiras e poços propícios para banho, principalmente em períodos secos. Em época chuvosa, há risco com aumento do volume de água

Parque Estadual Serra Nova e Talhado (Rio Pardo de Minas, Serranópolis de Minas, Mato Verde, Porteirinha e Riacho dos Machados)

Cachoeira do Serrado, Poço do Talhado, Poço Jacaré e Escorregador abertos à visitação. Os demais demandam acompanhamento de guia cadastrado

Parque Estadual de Grão Mogol (Grão Mogol)

Cachoeira do Véu de Noiva

Parque Estadual Nova Baden (Lambari)

Cachoeira das Sete Quedas

Parque Estadual Serra do Papagaio (Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto)

Complexo da Cachoeira do Juju (Baependi), Cachoeira do Fundo (Matutu/Aiuruoca) e a Cachoeira dos Garcias (Vale dos Garcias/Aiuruoca)





*Parques administrados pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF)

Sinais ajudam a identificar riscos

O tenente Pedro Aihara reforça também a necessidade de as pessoas pensarem em medidas preventivas contra o fenômeno cabeça d'água, como ocorreu na Cachoeira de Cascatinha, no município de Capitólio, em 2 de janeiro. “A cabeça d'água é uma elevação repentina e violenta do nível do curso de um rio ou de uma cachoeira devido às chuvas que ocorrem em pontos mais altos ou anteriores a determinado percurso”, detalha o bombeiro.

Ele explica como a situação ocorre na prática: “Toda a água desce de uma vez, surpreendendo os banhistas que estão em determinado ponto, que, muitas vezes, são levados pela correnteza. Por isso as pessoas devem sempre observar a previsão do tempo antes de ir para as cachoeiras”.

Ele chama a atenção ainda para sinais que podem indicar o perigo nesse caso: “Fiquem atentos a alguns indícios do fenômeno, como, por exemplo, o aumento repentino do volume do curso d'água, a mudança de cor da água e um barulho na parte de cima do rio ou cachoeira. Também deve ser observada a formação de nuvens na cabeceira do curso d água”. O assessor do Corpo de Bombeiros enfatiza: “Diante de algum indício da cabeça d'água, procure um local mais alto e seguro”.

O ambientalista Eduardo Gomes, da organização não governamental (ONG) Instituto Grande Sertão (IGS), de Montes Claros, salienta que nas visitas à Cachoeira do Véu de Noiva os turistas devem tomar cuidado somente com as pedras na proximidade da queda d'água. Ele afirma que a incidência de cabeça d'água ocorre de fato em outros lugares procurados no Norte de Minas, como a Cachoeira do Curiango, no município de Itacambira.

CÂNION Gomes ressalta que a Cachoeira do Curiango está dentro do cânion. As pessoas ficam reunidas ou acampadas no terreno abaixo da cachoeira, expostas ao risco de serem levadas pela correnteza se ocorrer o fenômeno cabeça d'água no lugar. “Ali, as pessoas devem ficar atentas para sair rapidamente diante dos indícios da cabeça d'água”, alerta.