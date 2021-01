COVID-19: principais cidades do leste de Minas registram 10 mortes

Policlínica Municipal de Governador Valadares, unidade de saúde que recebe os pacientes com sintomas da COVID-19 (foto: Tim Filho)





As mortes em investigação em Governador Valadares chegaram ao número 57. São pessoas que apresentavam todos os sintomas da COVID-19, estavam internadas em estado grave e acabaram morrendo. A confirmação é demorada porque os exames são feitos na Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte.









A taxa de ocupação dos leitos UTI COVID-19 SUS vem caindo nos primeiros dias de 2021. Essa taxa, que já chegou a 96%, está em 60% de acordo com o último boletim. Nos hospitais particulares, a ocupação continua alta: 94%





Em Ipatinga, além das três mortes ocasionadas pela COVID-19, o boletim expedido pela Secretaria Municipal de Saúde registrou 16.330 casos confirmados da doença desde o início da pandemia, com 14.192 recuperados. As mortes confirmadas atingiram o desconfortável número de 344.





Todas as mortes registradas no boletim de sexta-feira (15/1) em Ipatinga aconteceram em dias anteriores e aguardavam a confirmação da causa por meio de exames. A Secretaria Municipal de Saúde informou que as coletas de testes de COVID-19 de pacientes do SUS são enviadas para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.





O resultado oficial pode demorar cerca de sete dias ou mais para ser concluído. Neste caso pode acontecer de um paciente morrer e só depois de vários dias ser confirmado que o motivo real se tratava de COVID-19.

continua tirando vidas no Leste de Minas. Nesta sexta-feira (15/1), os boletins epidemiológicos de Ipatinga e Governador Valadares, juntos, divulgaram. Governador Valadares registrou sete mortes, sendo cinco em investigação. Ipatinga registrou trê mortes.