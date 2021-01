ENEM 2021: Candidatos terão ônibus extras em Governador Valadares

Os ônibus da Empresa Mobi, que faz o transporte coletivo em Governador Valadares, vão circular com aumento de frota no domingo (foto: Divulgação PMGV) Enem) em Governador Valadares, contarão com ônibus extras neste domingo (17/1). A frota será reforçada com sete ônibus extras para atendimento aos candidatos tanto na entrada quanto na saída dos locais de exame. Os candidatos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio () em, contarão com ônibus extras neste domingo (17/1). A frota será reforçada compara atendimento aos candidatos tanto na entrada quanto na saída dos locais de exame.





Com a confirmação da aplicação das provas do Enem 2021, na versão impressa, a prefeitura de Governador Valadares acordou com a responsável pelo transporte coletivo urbano na cidade, a empresa Mobi Transporte Urbano, o aumento da frota a circular nos dias do exame.









Para conferir os horários de atendimento dos ônibus extras para nos domingos em que acontecem os exames, os interessados deverão acessar o aplicativo “GVBus” ou o Instagram da empresa “mobigv”.

Simulado

A Universidade Vale do Rio Doce (Univale) vai oferecer aos candidatos o “Aquecimento Enem”. Aulas e um simulado estão disponíveis no site oficial da universidade e o acesso é gratuito. O serviço da Univale foi disponibilizado para ajudar os estudantes na reta final.





Os professores da Univale prepararam um simulado online, com questões específicas das matérias abordadas nos dois dias de prova. Além disso, para melhorar ainda mais os estudos, foi criada também uma programação de aulões.