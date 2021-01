Prefeitura de Betim cancela o carnaval em Fevereiro

A Praça Milton Campos é um dos locais onde ocorre o carnaval em Betim. Feriado de Fevereiro foi adiado (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Carnaval em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está cancelado em 2021. Em comunicado da tarde desta quinta-feira (14/1), a prefeitura anunciou o cancelamento dos pontos facultativos dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, segunda, terça e quarta-feira de carnaval. O feriado de carnaval foi redefinido para os dias 5, 6 e 7 de Julho. em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), estáem 2021. Em comunicado da tarde desta quinta-feira (14/1), a prefeitura anunciou odos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, segunda, terça e quarta-feira de carnaval. O feriado de carnaval foi redefinido para os dias 5, 6 e 7 de Julho.

A decisão foi tomada com base nas ações do plano de enfrentamento à pandemia da COVID-19 na cidade. Um decreto de suspensão será publicado nesta sexta-feira (15/1). Com isso, todos os serviços públicos estarão abertos e funcionando normalmente no período do carnaval.

Mesmo sem tradição no carnaval de rua, como ocorre nas cidades históricas mineiras, por exemplo, a prefeitura de Betim tem realizado o carnaval nos últimos quatro anos com desfile de blocos pelas ruas do Centro e palco na Praça Milton Campos.

Desde o último domingo (10/1), um decreto está em vigor na cidade que proibe qualquer tipo de aglomeração e apertou o cerco aos bares e restaurantes que insistem em não cumprir as medidas de distanciamento social. Estes estabelecimentos podem funcionar somente até às 21 horas. Uma força-tarefa entre Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Polícia Militar tem fiscalizado com rigidez denuncias de aglomerações e feito interdições e aplicado multas.

Desde Dezembro a cidade tem tido ascensão na curva de contágio do novo coronavírus com significativa mortalidade. No último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de saúde do município, na quinta-feira (14/1), há 12.344 casos confirmados, 11.015 recuperados e 346 óbitos. Atualmente 936 casos seguem em acompanhamento.