Homem que fingia ser o vice-prefeito de Araxá para aliciar mulheres é preso

Material apreendido na casa do suspeito (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (12/01) em Araxá, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de criar um perfil falso na internet com a foto do vice-prefeito da cidade, Mauro Chaves. Segundo as investigações da Polícia Civil, ele é suspeito de aliciar mulheres, oferecer cargos na prefeitura e vender CNH falsa.

De acordo com o delegado regional de Araxá, Vitor Hugo Heisler, a prisão do suspeito faz parte da Operação Figura Pública, que se iniciou após denúncia do vice-prefeito de Araxá.





De acordo com as investigações, há também suspeitas de que o investigado estaria vendendo as CNHs falsas que foram apreendidas. "Ele estaria se passando por um sobrinho de um Policial Civil de Araxá", complementa Vítor Heisler. "Após a denúncia, foi identificado o celular utilizado, bem como os endereços do investigado. Na casa dele foram localizados mais de R$ 9 mil em dinheiro, vários cheques no valor total aproximado de R$ 50 mil, 16 pendrives, o telefone celular usado no crime e várias CNHs, supostamente falsas", informou o delegado que atua no caso.

Acompanhado de seu advogado, o investigado manifestou o seu direito de permanecer em silêncio, durante a sua oitiva na Delegacia de Plantão de Araxá. Em seguida, ele foi liberado.

“Já os objetos e dinheiro foram apreendidos e serão periciados. As investigações continuam”, finalizou o delegado regional de Araxá.