PM prende gerente do tráfico no Beco da Alegria, em BH

Com o homem foram apreendidos um revólver calibre 38, 192 pinos de cocaína, 180 buchas de maconha e R$ 640 em dinheiro (foto: PMMG/Divulgação)

Ao suspeitar de um homem que estava na entrada do Beco da Alegria, no Bairrode, local de conhecido ponto dede, a Polícia Militar conseguiu prender umdo tráfico de drogas, identificado pelas iniciais TFF, mas que é conhecido como “”.A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (11/1). Policiais do Gepar 27738, comandados pelo sargento Raiderick faziam uma ronda no local quando avistaram o homem, carregando uma sacola e uma pochete. Ao se aproximarem, ele saiu em disparada, sendo seguido pelos policiais.Na tentativa de escapar à perseguição policial, dispensou a pochete que carregava. Em seguida, tentou se esconder debaixo de um carro que estava estacionado. Os policiais cercaram, então, o veículo e deram voz de prisão a “Fiote”, que ainda tentou, mas foi contido.Até então, os policiais não sabiam de quem se tratava, mas tão logo o rosto foi revelado, ele foi reconhecido pelo sargento Raiderick, que informou que “Fiote” é um dos gerentes do tráfico do

Dentro da pochete havia um revólver calibre 38 e dentro da sacola uma grande quantidade de drogas (192 pinos de cocaína, 180 buchas de maconha e R$ 640 em dinheiro). Ele foi encaminhado para o Ceflan.