COVID-19: bares são notificados, multados e interditados em Varginha

Varginha aperta as rédeas contra à COVID-19 (foto: Ascom/divulgação)

A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, decidiu. Na noite desse sábado (09/01), 19 bares foram fiscalizados, sendo que, na noite anterior, uma serralheria tinha sido interditada por promover aglomerações.

De acordo com a prefeitura, a ação aconteceu em 19 bares e restaurantes da cidade, sendo que dois foram autuados, quatro notificados e um interditado por promover aglomeração e não cumprir as regras do decreto publicado pela administração municipal.

Aumento da COVID-19 preocupa Prefeitura de Varginha

. Segundo a prefeitura, foram 407 pessoas infectadas e, no sábado (09/01), o boletim municipal divulgou mais 126 registros positivos do novo coronavírus. Com esse avanço, Varginha soma 2.967 casos da doença, sendo 54 óbitos confirmados.

O avanço da COVID-19 em Varginha vem preocupando a administração municipal. O prefeito Vérdi Lúcio Melo (Avante) anunciou que a capacidade de leitos da Unidade Intensiva (UTI) ultrapassou 80% e um novo decreto está sendo elaborado. O documento vai ser publicado na próxima quarta-feira (13/1) e terá validade até o dia 31 de janeiro.

De acordo com a prefeitura, festas vão ser proibidas, os horários de funcionamento de bares e restaurantes são reduzidos e o shopping poderá abrir com apenas 30% da capacidade. Além das medidas de prevenção ao novo coronavírus que deverão ser seguidas rigorosamente.

“Não é este o nosso desejo, entendemos que todos precisam trabalhar a economia precisa se movimentar, mas, neste momento, necessitamos da ajuda de todos”, disse o prefeito.

A prefeitura também informou que um Projeto de Lei foi enviado para Câmara Municipal e prevê multa de R$ 50 para que não usar máscaras. Em caso de reincidência, a multa será duplicada.