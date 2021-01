Dois homens morrem após carro capotar e cair em represa em Coromandel

Fazendeiro se dirigia com um funcionário para outra propriedade (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Dois homens, de 54 e 27 anos, morreram depois que o carro em que estavam capotou e caiu em uma represa em Coromandel, no Alto Paranaíba. Eles se deslocavam entre duas fazendas na região quando o acidente aconteceu. Não se sabe o que causou o capotamento. , de 54 e 27 anos,depois queo carro em que estavame caiu em umaem, no Alto Paranaíba. Eles se deslocavam entre duas fazendas na região quando o acidente aconteceu. Não se sabe o que causou o capotamento.









Uma das vítimas foi encontrada ainda dentro do carro, que estava parcialmente submerso. Em mergulhos no local, os bombeiros encontraram o homem mais jovem, que estava embaixo d'água a alguns metros de distância do automóvel.





A informação inicial é de que o fazendeiro se dirigia com um funcionário para outra propriedade, onde passariam a noite. No meio do caminho, o acidente aconteceu. Aparentemente não há testemunhas do fato. O veículo foi removido para perícia para saber se houve algum problema mecânico.