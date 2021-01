Chuva em BH: Defesa Civil alerta para risco geológico alto em cinco regiões

Vila Bernadete, em BH, onde sete pessoas morreram em deslizamento no ano passado (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 25/01/2020)

A Subsecretaria de Proteção de Defesa Civil de BH emitiu alerta para risco geológico alto em cinco regiões da cidade: Venda Nova, Pampulha, Nordeste, Noroeste e Centro-Sul.

A ameaça acontece por causa de um acumulado de chuvas superior a 70 milímetros nos últimos três dias.

Por acumular mais de 50 milímetros de precipitação no mesmo período, e menos que 70, a Regional Leste também foi incluída no alerta. Porém, o risco é moderado.

Com isso, apenas as regionais Barreiro, Norte e Oeste não apresentam alerta de risco geológico em BH.



Cuidados durante as chuvas

As dicas da Defesa Civil giram em torno de medidas já conhecidas pela população: evitar queimadas, descarte irregular de esgoto e lixo e o conserto de vazamentos em reservatórios e caixas d'água.

Os sinais de deslizamento também precisam ser ressaltados. Em caso de trinca nas paredes, poças d'água, rachaduras, minas d'água e inclinação de postes ou árvores perto de sua casa, acione a Defesa Civil pelo 199.

Até 18h deste sábado, a Defesa Civil computa a maior quantidade de chuvas na Região Centro-Sul de BH: 328,2 milímetros, o equivalente a 99,7% da média histórica (329,1 mm) de janeiro.

Em todas as regionais da cidade, com exceção do Barreiro e da Norte, a prefeitura registra ao menos 50% da mediana histórica do mês.

Acumulado de chuvas (em milímetros) por regional de BH em janeiro até 18h deste sábado:

Barreiro - 148,6 mm (45,2% da média histórica)

Centro Sul - 328,2 (99,7%)

Leste - 180,8 (54,9%)

Nordeste - 248,2 (75,4%)

Noroeste - 243,8 (74,1%)

Norte - 159,4 (48,4%)

Oeste - 237,6 (72,2%)

Pampulha - 235,8 (71,6%)

Venda Nova - 201,6(61,3%)

Média Climatológica de Janeiro: 329,1 mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte