BH: Números mostram queda de 25% na criminalidade na região Centro-Sul

Foram realizadas 4.564 prisões e apreensões na região (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Expressiva a redução da criminalidade na Região Centro-Sul de Belo Horizonte em 2020, em relação ao ano de 2019. A diminuição é, em média, de 25% nos chamados crimes mais violentos, que são homicídio, roubo, furtos, roubos de veículos e celulares. Segundo o tenente coronel Fábio Almeida, comandante do 22º BPM, este é o melhor resultado desde a criação da corporação, há 27 anos.

Segundo o militar, a maior redução aconteceu no número de roubos, com um decréscimo de 32% de 2020 para o ano anterior. Nos crimes violentos, a redução de um ano para o outro foi de 31%. A redução do total de homicídios registra 17% de queda no número de casos. Nessas três modalidades de crimes, os resultados correspondem ao melhor resultado nos últimos 27 anos.





O total de furtos apresentou uma redução de 20%. Nesse caso, não foi o melhor resultado da história do 22º BPM, mas sim dos últimos 14 anos. Foram apreendidas, no último ano, 405 armas de fogo, o maior número registrado em 27 anos.





Foram realizadas 4.564 prisões e apreensões. 703 celulares roubados foram recuperados, além de 252 veículos. Foram atendidas 23.896 ocorrências no período.





“A gestão do 22º BPM é focada em resultados e na disciplina tática direcionada para a redução criminal. As operações preventivas e de repressão qualificada, a parceria com os demais órgãos do sistema de defesa social, bem como a participação da comunidade na resolução dos problemas e o recobrimento efetuado pelas demais Unidades da PMMG. Estas foram algumas das estratégias implementadas que culminaram nos relevantes resultados apresentados”, diz o tenente coronel Fábio Almeida.