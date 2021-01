Nova União é a única cidade da RMBH sem mortes por COVID-19

Nova União tem cerca de 6 mil habitantes e ainda não registrou nenhuma morte por COVID-19 (foto: Prefeitura de Nova União/Divulgação)





No último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de saúde de Nova União, na quinta-feira (07/01), a cidade acumula 73 casos confirmados, sendo 69 já recuperados. Atualmente, apenas quatro pessoas se encontram em isolamento. Nenhum óbito foi registrado pela COVID-19 na cidade.





Outras cidades com mesmo porte de Nova União, como Baldim, tem registro de 5 óbitos por COVID-19, Capim Branco 3, Confins 2, Rio Manso 4 e Taquaraçu de Minas 5 mortes. Já passam de 3.720 o número de pessoas que perderam a vida para o coronavírus em todos os 34 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Houve uma morte notificada em Nova União de paciente morador de outro município, mas que o óbito não ocorreu em Nova União. Segundo o prefeito Ailton Guimarães (Avante), o fato se deu devido ao sítio desse homem estar na divisa de municípios. “Ele morava em Bom Jesus do Amparo, em uma fazenda que faz divisa com Nova União. Tanto que o funeral foi em Bom Jesus do Amparo, onde era a maior parte da propriedade dele”, explicou o prefeito.





Ailton conta que uma semana depois da eleição, teve suspeita de COVID-19, com sintomas como febre, dor no corpo e coriza. Segundo ele, logo na primeira consulta no posto médico, já saiu com uma receita de antibióticos e antialérgico. “Esperar ficar grave para depois ser medicado é um fator complicador”, disse o prefeito que ficou em isolamento, mas os dois testes realizados deram negativos para a COVID-19.





Um fator positivo na contenção do avanço do novo coronavírus na cidade é o acompanhamento da equipe de Atenção Básica de Saúde que consegue dar um suporte individualizado para as famílias. “No período em que estava em isolamento, todos os dias a enfermeira me ligava para saber como eu estava, se havia aparecido outros sintomas, e isto é feito com todos os doentes. Os exames são realizados no domicílio do paciente em suspeita para COVID. Temos três equipes do Programa Saúde da Família que consegue fazer um atendimento mais próximo e acompanhar os casos de forma individualizada”, ressalta Ailton.





Nova União já recebeu 2.250 seringas, enviadas pelo Governo de Minas, em preparação para receber as vacinas do novo coronavírus que ainda não tem previsão para chegar. Este número de seringas será suficiente para 40% da população local.





Comércio com horários reduzidos

O último Decreto Municipal em vigor desde 18 de Dezembro, determina que os estabelecimentos comerciais, principalmente os bares, fechem de segunda a sábado às 19 horas. Domingo e feriados fecham às 12 horas. Além disso, obedecendo a lotação máxima para cada local.

Festas, confraternizações, atividades culturais em recintos abertos ou fechados, atividades esportivas coletivas em quadras, campos de futebol ou afins, estão proibidas.

