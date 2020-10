Enquanto Bombeiros não chegam, moradores tentam combater incêndio em Nova União

Morro da Pedreira em chamas (foto: Facebook/Divulgação )

Um incêndio de grandes proporções atinge uma Área de Proteção Ambiental (APA), no município de Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O fogo teria começado nesta terça-feira (29). Moradores e prefeitura afirmam ter entrado em contato com o Corpo de Bombeiros no mesmo dia, mas teriam recebido a informação de que não havia efetivo disponível para atender a ocorrência.

Vídeos compartilhados por moradores da região mostram pessoas tentando combater o incêndio sem equipamentos ou preparo. Algumas pessoas utilizam galhos de árvores para tentar abafar o fogo. Imagens noturnas mostram a extensão do incêndio.

Um pousada construída ao pé do Morro da Pedreira, estaria sendo ameaçada pelas chamas. Segundo o procurador do município de Nova União, Lucas Soares Fernandes, o local é de difícil acesso, com terreno acidentado e poucas estradas.

Pousada no Morro da Pedreira estaria ameaçada pelas chamas (foto: Facebook/Divulgação )

O Corpo de Bombeiros informou que estava ciente da situação e que uma viatura de Itabira e outra de Belo Horizonte foram encaminhadas ao local. A área atingida no município de Nova União faz divisa com o Parque Nacional da Serra do Cipó, onde brigadistas enfrentam, há cinco dias, um dos maiores incêndios da história do parque.

A prefeitura informou que irá disponibilizar caminhões-pipa para auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Segundo o procurador do município, historicamente, é comum acontecer queimadas na região do Morro da Pedreira.

Incêndio ameaça bananais

Moradores contam que o fogo já atingiu alguns bananais na zona rural de Nova União. O município é o segundo maior produtor de bananas de Minas Gerais. Esta é a principal fonte de renda da cidade.

A cultura, que agora é ameaçada pelas chamas, gerou em 2019 mais de R$ 18 milhões em renda, quantia maior do que a receita do próprio município.

Campanha de conscientização

A Prefeitura de Nova União planeja para a próxima semana uma reunião com os moradores da região do Morro da Pedreira para discutir ações de prevenção a incêndios. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre os riscos que as queimadas podem trazer à fauna, flora e à própria população.