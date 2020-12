Cássia cancela queima de fogos após aumento de casos de COVID-19

Cássia cancela tradicional queima de fogos no réveillon da cidade (foto: Prefeitura de Cássia/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiu de última horaa tradicional queima denoda cidade por causa do aumento de casos dee pelo falecimento de José Rodrigues Pinto, pai do prefeito eleito Rêmulo Carvalho Pinto (PP).

A decisão foi publicada nas redes sociais nessa terça-feira (29/12). “A medida se faz necessário devido o crescente número de casos positivos de COVID-19 em nosso município e pelo falecimento do Senhor José Rodrigues Pinto, pai do prefeito eleito Reminho”, afirma prefeitura na postagem.

A prefeitura decretou luto oficial de três dias na segunda-feira (28/12) pela morte de José Rodrigues Pinto. Ele tinhae morreu em decorrência de um enfisema pulmonar.

COVID-19

Cássia está na onda amarela do Programa Minas Consciente e tem 266 casos confirmados do novo coronavírus, sendo seis mortes confirmadas pela doença. Em menos de um mês, a cidade somou quase 50 pessoas infectadas e mais um óbito foi incluído no boletim municipal.

“Cássia já havia cancelado as festividades de fim de ano através no Decreto Municipal n°182/2020, porém a tradicional queima de fogos aconteceria normalmente com fogos de menor estopim que já estavam comprados”, explica nota.

O último decreto em vigor, publicado no começo do mês, proíbe a prática de esportes, uso coletivo de piscinas, atividades de ambulantes, shows e festas de aglomerações.