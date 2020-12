COVID-19: Kalil decide hoje sobre novo lockdown do comércio; siga cobertura

Está marcada entrevista de Kalil à imprensa, nesta quarta-feira (30/12),l às 15h (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Comércio

A população emaguarda, com expectativa, uma reunião prevista para o início da tarde desta quarta-feira (30/12), entre o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do Executivo municipal.Durante o encontro, será definido o esquema de funcionamento das atividades econômicas da cidade no próximo mês. Ovai acompanhar ao vivo todos os detalhes da divulgação.Em seguida à reunião, está marcada uma entrevista coletiva à imprensa, às 15h, com Kalil, na prefeitura, para anúncio das medidas deda pandemia na capital no mês janeiroEmbora os últimos dados divulgados pela prefeitura sobre contágio e mortes relacionados ao novoem Belo Horizonte, nesta terça-feira (29/12), indiquem que aestá em queda, a ocupação desegue no vermelho ( leia aqui matéria completa ).O comércio varejista é um dos setores que aguarda com ansiedade as decisões da administração da capital parada pandemia.No último dia 16, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) reivindicou a ampliação do horário de funcionamento do comércio. Dois dias depois, a entidade foi atendida em seu pleito pelo prefeito reeleito da capital.Agora, a apreensão dos comerciantes é grande com a perspectiva de piora dos indicadores relativos ao contágio e mortes pela, em janeiro, agravados pelas festas de fim de ano, conforme preveem especialistas da área de saúde.