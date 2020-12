Corpo de mineiro que limpava neve nos EUA chega a Valadares em 30/12

Gilberto Santiago, imigrante valadarense que morreu com hipotermia, quando trabalhava na neve, em Newton, MA (EUA) (foto: Divulgação/Bruno Sorocaba) Gilberto Santiago, de 41 anos, que morreu na cidade de Newton, em Massachusetts (EUA), será velado neste domingo (27/12), no salão da Collins Funeral Home, em Marlborough, também em Massachusetts. O velório será curto, das 14h às 16h. O corpo do valadarense, de 41 anos, quena cidade de Newton, em, será velado neste domingo (27/12), no salão da Collins Funeral Home, em Marlborough, também em Massachusetts. O velório será curto, das 14h às 16h.





O corpo de Gil, como era chamado pelos amigos mais próximos, chega ao Brasil na quarta-feira (30/12), no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). De lá, segue para Governador Valadares em um carro de uma funerária valadarense. O velório, na Capela Velório Santo Antônio, será no dia seguinte, na quinta (31/12), data em que Gil faria aniversário de 42 anos.

A partir daí, os amigos organizaram uma vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro necessário para os funerais, nos Estados Unidos e no Brasil. “Conseguimos arrecadar os dólares necessários, graças à solidariedade dos imigrantes. Nós somos muito unidos e solidários”, disse Valter Vítor Rodrigues dos Santos, cantor sertanejo, conhecido pelo nome artístico Bruno Sorocaba.





Sorocaba não revelou o valor total da arrecadação, mas disse que foi suficiente para pagar todas as despesas dos funerais e traslado do corpo, além das despesas com passagens aéreas da viúva de Gil, Luma Ferreira Santiago, e a filha do casal.





Sorocaba conta que Gil era como um irmão. “Nossa amizade já somava 20 anos”, disse. Foi Sorocaba quem levou Gil para os EUA e arrumou tudo para ele e sua família viverem por lá. Minutos antes de morrer, Gil enviou uma mensagem de áudio para Sorocaba, que, segundo o cantor, "é de cortar o coração”.





“Valtinho, minha linha de pensamento, cara, é a mesma que a sua. Não muda. Nós temos uma história de vida parecida, não é, velho? Eu vim da roça, não sabia escrever nem o 'O' na areia. Fui estudar depois de grande, bichão velho, de bigode na cara, no meio de criancinha. Moço, já fui pra Portugal, trabalhei e sofri igual cachorro. Não ganhei nada. Agora não quero ficar muito tempo aqui, não. Vou construir alguma coisa pra mim e vou embora.”





O sonho de Gil era o mesmo da maioria dos imigrantes valadarenses nos Estados Unidos. Ele emigrou há um ano.