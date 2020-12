Ruas do Centro de BH ficaram cheias na véspera de Natal (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



O Natal aqueceu o comércio no Centro de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (24/12), véspera do feriado. As vendas, no entanto, não acompanharam o clima natalino. Muitas pessoas que visitaram lojas da capital economizaram no presente.





Célia comprou presente para o namorado (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) pandemia da COVID-19, muitas pessoas atrasaram o pagamento e alguns cômodos também ficaram vazios. "Está ruim porque estou sem dinheiro", afirma Celma Lucia Silva, que tem a renda baseada em quartos de aluguel. Neste ano deda COVID-19, muitas pessoas atrasaram o pagamento e alguns cômodos também ficaram vazios.





“Este ano eu vou dar presente só pro meu namorado porque ele vai me dar, então eu também tenho que retribuir, né?”, conta, sem perder a positividade. “Está difícil mas não é impossível. O Natal pra mim é todo dia porque eu não tenho minha mãe nem meu pai. Tenho minhas irmãs, sobrinhos e amigos. No ano que vem, espero poder presenteá-los também”, acrescenta Celma.









isolamento social necessárias para conter o novo coronavírus. “Normalmente a gente reúne a família toda, mais ou menos 30 pessoas. Este ano tem menos gente. Vai ser só eu, meu pai e meu irmão. O restante é cada um na sua casa, infelizmente, porque dá saudade”, lamenta.



Confira o horário dos shoppings e lojas de BH neste fim de ano Na casa de Dionaria, o Natal este ano será diferente por causa das medidas denecessárias para conter o novo coronavírus. “Normalmente a gente reúne a família toda, mais ou menos 30 pessoas. Este ano tem menos gente. Vai ser só eu, meu pai e meu irmão. O restante é cada um na sua casa, infelizmente, porque dá saudade”, lamenta.





CDL comemora

Apesar de muitas pessoas declararem dificuldade financeira no fim de ano, levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) , realizado entre esta segunda-feira (21/12) e terça-feira (22/12), afirma que as vendas estão aquecidas na capital. Entre os comerciantes, 25% observaram fluxo de clientes mais intenso nos últimos dias.





A oferta de produtos em promoção é a opção para 59,6% dos lojistas como alternativa para estimular as vendas. O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, lembra que os consumidores estão à procura de preços atrativos. "Percebendo isso, os comerciantes da capital estão oferecendo descontos e atendimento de qualidade para atrair esse cliente", comenta.





Horário ampliado

comércio de Belo Horizonte teve o horário de funcionamento ampliado por duas horas. O anúncio da medida foi feito pelo prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), na sexta-feira passada. Na oportunidade, ele afirmou que a medida foi tomada para evitar aglomerações e pediu que a população não saísse para “passear”.





"Queria dizer que não vamos fechar a cidade. Estamos ampliando o comércio de rua das 9h até 20h e os shoppings de 10h às 21h. Vamos ampliar simplesmente para evitar aglomeração, não é porque a situação está boa não. É uma medida técnica para evitar aglomerações (...) Isso não é para passear na rua não", afirmou o prefeito.