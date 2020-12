Confira o horário dos shoppings e lojas de BH neste fim de ano

O Mercado Central vai abrir até as 13h nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro

Muitos consumidores deixam para comprar em cima da hora os presentes de Natal ou os ingredientes da ceia de ano-novo. Seja presencialmente, sem aglomeração, ou em transmissão virtual, a festa tem que acontecer. Para ninguém fazer feio e deixar de comprar alguma coisa, os consumidores precisam ficar atentos com o horário de funcionamento do comércio nas datas comemorativas.

De acordo com a Câmara dos Dirigente Lojistas (CDL) de Belo Horizonte, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o comércio não abre. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o comércio pode funcionar no horário determinado na última sexta-feira, 18, pela Prefeitura de BH. Ou seja, as lojas de rua poderão funcionar das 9h às 20h. Shoppings funcionam das 10h às 21h.