Projeto Luzes da Liberdade tem programação especial para crianças

Além da programação infantil, o Luzes da Liberdade continua com suas atrações, como o circuito de presépios e iluminação cênica (foto: CRISTINA OYA/DIVULGAÇÃO) o festival Luzes da Liberdade preparou uma programação especial para a criançada.



LEIA MAIS 13:37 - 22/12/2020 Saiba como aproveitar o fim de ano mesmo com as chuvas frequentes

12:46 - 22/12/2020 Lagoa Santa decreta normas para evitar propagação da COVID-19 em festas

12:25 - 22/12/2020 Bolsonaristas fazem protesto contra vacina obrigatória, em BH



Pelo site luzesdaliberdade.com.br ou pelo instagram @luzesdaliberdade o público fica por dentro de todas as atividades, que são gratuitas. Natal tem que ter criança feliz, alegria, confraternização em família. E para movimentar o período tão esperado, embora este ano com os atropelos da pandemia do novo coronavírus,Nesta terça e quarta-feiras (22 e 23), o evento promove uma série de transmissões pelo seu canal oficial no YouTtube, com shows, contação de histórias, palhaços e muito mais, com apresentação de Clara Ernest, direção de Paula Manata, direção de arte de Camila Buzelin e produção da Casulo Cultura e Full Produções.Pelo site luzesdaliberdade.com.br ou pelo instagram @luzesdaliberdade o público fica por dentro de todas as atividades, que são gratuitas.





Conforme os organizadores, a garotada poderá acompanhar, às 16h, as apresentações do Quintal da Guegue, Coração Palpita, Brincadeiras Musicais (RJ), Trampulim e Cris Barulins (SP).



Além disso, haverá mini-intervenções de vários artistas: Rubra, Fabiana Brasil, Rodrigo Robleño, Ricardo Gadelha e Músico Pai. Para fechar a programação, o Suaveciclo – um passeio de bike dos VJs Homem Gaiola e Suave pela Praça da Liberdade com as projeções do projeto Falando pelas Paredes, que vai retratar obras de crianças enviadas pelas ONGs A Rebeldia e Lá da Favelinha.





Além da programação infantil, o Luzes da Liberdade continua com suas atrações, como o circuito de presépios e iluminação cênica nos equipamentos culturais, projeções nas empenas, como no Prédio Verde, sede do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e o mapping (projeção mapeada de imagens) no vizinho Palácio da Liberdade, em comemoração aos 300 anos de Minas que poderão ser vistos em passeios cuidados pela Rota da Liberdade, sempre usando a máscara quando presencialmente ou pelo YouTube, direto do sofá de casa.





Portões abertos

Vale destacar que, de quinta (24) a domingo (27), o Palácio da Liberdade estará com os portões abertos e o público poderá entrar no jardim para assistir ao mapping na fachada.





Segundo os organizadores, o Luzes da Liberdade é um festival de intervenções artísticas com a participação de VJs de todo o Brasil, apresentações de artistas da cena musical mineira, show de laser pelo céu de BH e iluminação temática em edificações ao longo do circuito da Rota da Liberdade, que vai da Praça da Estação Rui Barbosa ( Estação) até a Praça da Liberdade, incluindo empenas em diversos pontos da Rua da Bahia e nas avenidas João Pinheiro e Afonso Pena.





Um dos objetivos é criar um Festival de Luzes e trazer mais cores e vida a cidade e alegrar esta época natalina com uma programação aérea, não provocando aglomeração e com toda segurança e cumprimento dos protocolos de saúde, de acordo com determinações da OMS e Prefeitura de Belo Horizonte.



Por isso, o projeto descentralizou a iluminação, está promovendo uma programação virtual e orienta a todos a fazerem o trajeto da Rota da Liberdade, dando prioridade para percorrê-lo de carro, bicicleta ou mesmo transporte público e a pé, sempre usando máscara corretamente.





O festival é fruto da parceria entre os projetos culturais Mistura Minas e Manto Festival, em uma co-produção da Casulo Cultura e Full Produções, com patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Beki Horizonte (CDL-BH) e Iepha.









LUZES DA LIBERDADE

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL INFANTIL





DIA 22 – 16h

Coração Palpita

Brincadeiras Musicais (RJ)

DIA 23 – 16h

Trampulim

Cris Barulins (SP)

TODOS OS DIAS

Intervenções de 10min dos artistas:

Rubra

Fabiana Brasil

Rodrigo Robleño

Ricardo Gadelha

Músico Pai

Falando Pelas Paredes – VJs Homem Gaiola e Suave – Suaveciclo





FESTIVAL LUZES DA LIBERDADE – Rota da Liberdade

Período: Até 06/01/2021

Locais: Praça da Estação, Rua da Bahia, Praça da Liberdade, Av. João Pinheiro e Av. Afonso Pena.

Programação completa e horários no site: www.luzesdaliberdade.com.br

Instagram: @luzesdaliberdade