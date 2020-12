Lagoa Santa decreta normas para evitar propagação da COVID-19 em festas

Sem a tradicional queima de fogos na Orla da Lagoa Central, em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura teme que só essa medida não seja o suficiente para evitar a propagação da COVID-19 nas festas de Natal e réveillon. Um novo decreto, com o nome de Campanha Fim de Ano Seguro, foi baixado nessa segunda-feira (21) .

Além disso, o responsável deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, em até cinco dias úteis após a realização do evento, a listagem contendo nome, telefone e endereço de cada um dos participantes.

Outra medida nova é que alguns pontos da Lagoa Central serão interditados, como o deck que fica em frente à praça Felipe Rodrigues. Além disso, ficará proibido estacionamento de carros em locais próximos aos bares da Lagoa e ficarão sujeitos a reboques.

Todos os locais ficarão proibidos de utilização de fogos de artifício e explosivos diversos que causem poluição sonora, a fim de proteger o bem-estar da comunidade, principalmente dos enfermos, crianças, idosos, e dos animais.

Quem vai às igrejas também deverá seguir normas de higiene e distanciamento social. Caberá aos responsáveis pelo templos realizar o controle de fluxo de participantes em cada evento religioso.

Já nos locais públicos como praças, ruas e orlas das lagoas fica proibida a realização de festas, confraternizações, shows musicais, carros de som (sonorização), espetáculos de luzes e efeitos visuais ou qualquer evento que possa gerar aglomeração.





Bares com regras





Os bares e restaurantes só poderão realizar eventos no período de 23 de dezembro de 2020 a 1º de janeiro de 2021, em conformidade com o Plano de Classificação de Risco, que consiste na adequação e ajustes necessários como por exemplo, o número de mesas e cadeiras de acordo com o número de pessoas que cabem na área, respeitando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas onde cada pessoa ocupará área de 4m².

Para análise do Plano de Classificação de Risco, o estabelecimento deverá estar devidamente licenciado junto ao município.





Evento interditado e multas





De acordo com a Secretaria de Saúde, o decreto tem o intuito de conscientizar a população sobre as medidas de prevenção para evitar a proliferação da COVID-19, durante o período das festividades de final de ano.

Quem descumprir as medidas previstas estará sujeito às sanções previstas no Código Municipal de Saúde com o pagamento de multas. Além disso, o evento será interrompido e o local interditado.

As denúncias referentes ao descumprimento das medidas impostas poderão ser apresentadas à Coordenação de Fiscalização por meio do telefone (31) 3688-1487 e por email: fiscalização@lagoasanta.mg.gov.br