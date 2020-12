Banco é fechado em Lagoa Santa após suspeita de COVID-19 em funcionários

do Itaú-Unibanco de, Região Metropolitana de Belo Horizonte, estápor tempo indeterminado. Segundo a empresa, a agência foi fechada temporariamente por suspeita dee todosda unidade foram afastados de suas funções.

A agência vai passar por processo de higienização, seguindo todos os protocolos de limpeza e o uso de antissépticos adequados.

De acordo com o Itaú-Unibanco, as atividades retornarão quando a atual situação estiver, mas o banco não deu uma data certa de retorno e orienta para que osusem os canais digitais para efetuar operações que podem ser realizadas por eles, como pagamento de títulos e boletos, contratação de crédito, solicitação de segunda via de cartão e outros serviços disponíveis.