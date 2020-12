COVID-19: Varginha sofre aumento de casos e prorroga estado de emergência

Em uma semana, Varginha registrou 100 casos de COVID-19 (foto: Prefeitura/Divulgação)

Apósde casos de, a Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, decidiu prorrogar o estado de emergência na área da saúde pública por mais 60 dias na cidade. O novo decreto já foi publicado e passa a valer no dia 1º de janeiro de 2021. O município soma 1912 pessoaspelo novo coronavírus , sendo 45confirmadas.

De acordo com a prefeitura, a nova medida foi adotada para manter as ações específicas de prevenção e combate à COVID-19 na cidade. “Medidas já implementadas por determinação de Decretos Municipais anteriores, bem como para manter a Vigilância Sanitária necessária nas atividades econômicas em geral autorizadas a funcionar, acompanhadas de restrições e flexibilizações controladas pelo poder público municipal”, detalha trecho do documento.

O decreto também prorroga o funcionamento do Hospital de Campanha , que seria desativado este mês. “Montado e disponibilizado ao atendimento exclusivo de pacientes portadores de, tanto no município de Varginha, quanto de toda a região macro sul de Minas Gerais”, diz.

Além disso, as quatro unidades gripais montadas na cidade também seguem em funcionamento. “Ainda em funcionamento a entrada específica para sintomáticos respiratórios para atendimento 24 horas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, ressalta.

COVID-19 na cidade

Varginha soma 1912 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 45 mortes confirmadas pela doença. No período de uma semana, a cidade registrou mais 100 casos de COVID-19. No último dia 11, o município divulgou 1812 registros.

Na semana passada, o Jornal Estado de Minas mostrou que em um mês, a cidade contabilizou 375 pessoas e infectadas. No mesmo dia, foram incluídas no boletim municipal 24 testagens positivas, e uma das vítimas era um bebê de 10 meses.