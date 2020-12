Governador Valadares supera as 400 mortes por COVID-19 nesta quinta-feira

Em Governador Valadares, o comércio continua aberto, e a população precisa tomar os cuidados extras sugeridos pelo Minas Consciente (foto: Tim Filho/Especial para o EM)





E como sempre acontece quando são registrados números expressivos de mortes, a taxa de ocupação de leitos UTI COVID-19 baixou de 96,60% para 93,10%. Nos hospitais particulares essa taxa permaneceu inalterada: 100%.





20:14 - 16/12/2020 COVID-19: Caratinga chega à 100ª morte e 93% de ocupação dos leitos de UTI Minas Consciente, que orienta à população ter cuidados extras durante as celebrações de Natal. Esse foi o alerta que o Governo de Minas fez à população no cenário em que metade do estado (sete das 14 macrorregiões de Saúde) se encontra na onda vermelha, conforme deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, definida na reunião executiva de quarta-feira (16/12). A cidade continua na onda vermelha do Plano, que orienta à população ter cuidados extras durante as celebrações de Natal. Esse foi o alerta que o Governo de Minas fez à população no cenário em que metade do estado (sete das 14 macrorregiões de Saúde) se encontra na onda vermelha, conforme deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, definida na reunião executiva de quarta-feira (16/12).





O alerta é válido de sábado (19/12) a sábado (26/12), para manter o equilíbrio do cenário pandêmico e fazem parte das orientações para as regiões de Minas Gerais sobre a retomada segura das atividades econômicas.





De acordo com as últimas análises, as sete macrorregiões do estado que estarão na onda vermelha, na semana do Natal, somente poderão ter o funcionamento de serviços essenciais como farmácias, supermercados, padarias e bancos.



São elas: Jequitinhonha, Leste, %u200BLeste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, Sudeste e Centro-Sul.



Medidas drásticas





Na Região Nordeste, vizinha de Governador Valadares, o secretário municipal de Saúde de Teófilo Otoni, Edilânio Aparecido de Oliveira Souza, disse que as duas próximas semanas serão muito críticas e se os indicadores não melhorarem medidas mais drásticas serão tomadas.

"Pedimos à população um pouco mais de sacrifício", disse, depois de se reunir com os representantes de bares e restaurantes que, a partir deste sábado, terão de atender aos clientes apenas pelo sistema delivery.

ultrapassou a triste marca depelaCom as cinco mortes registradas no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira (17/12), o município chegou às 402 mortes pela doença.