COVID-19: em alerta, metade das regiões de Minas entra na onda vermelha

Estado mais crítico da COVID-19 atinge metade das macrorregiões mineiras (foto: Gil Leonardi/Governo de Minas) Sete das 14 macrorregiões de Minas Gerais se encontram em estado de alerta máximo para a pandemia do novo coronavírus, segundo atualização divulgada nesta quinta-feira (17/12) pelo Governo de Minas, baseado no plano Minas Consciente. A região Centro-Sul passou da onda amarela para a vermelha, enquanto as outras seis já estavam em situação crítica.









Ainda conforme atualização, o número de macrorregiões na onda amarela permaneceu o mesmo, mas com uma troca, além da saída da Centro-Sul: a Norte regrediu e agora compõe o grupo de regiões em estado intermediário de alerta. Nesse cenário, as cidades são aconselhadas a permitirem os funcionamentos de serviços não essenciais de baixo risco de contágio, como bares, restaurantes e academias.





Mapa divulgado pelo Governo de Minas (foto: Divulgação/Governo de Minas) Agora, somente duas macrorregiões compõem a onda verde, a mais flexível das zonas de alerta: Triângulo do Norte e Triângulo do Sul. Nesse cenário, clubes, cinemas e teatros podem operar, desde que seguindo as recomendações básicas de prevenção.