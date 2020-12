Coronavírus: Varginha congelará IPTU 2021 para amenizar efeitos da pandemia

Projeto de Lei aprovado vai congelar IPTU 2021 (foto: Câmara Municipal de Varginha/divulgação)

A cidade de, no Sul de Minas, vai congelar o Imposto Predial e Territorial Urbano () em função dado novo. O Projeto de Lei enviado pela prefeitura foi aprovado na Câmara Municipal na noite dessa quarta-feira (16/12) e agora segue parado prefeito.

De acordo com a prefeitura, o IPTU 2021 será lançado nos mesmos percentuais de descontos aplicados este ano."Com a pandemia, o cidadão teve seu poder aquisitivo e econômico reduzido. Teremos um duro caminho a percorrer no pós-pandemia e a retomada da economia precisará ser estimulada pelo Poder Público através de ações concretas", disse o prefeito Vérdi Melo.

A medida adotada é para superar a crise imposta pela COVID-19. "O cidadão precisa se reestruturar economicamente. Aumentar a cobrança dos valores do IPTU na medida em que houve um regresso do poder econômico do cidadão varginhense não seria justo. Por isso os descontos aplicados no IPTU do exercício do ano de 2021serão nos mesmos patamares do exercício do ano de 2020, a fim de que se possa conceder um alento econômico aos nossos cidadãos", afirmou.