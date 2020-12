Prefeitura interditou 193 estabelecimentos desde início da pandemia

Entre os bares interditados está o Calabouço, na rua Antônio de Albuquerque, na Savassi, que já havia sido notificado anteriormente e foi autuado por, segundo a equipe de fiscalização, estar "sem alvará, promover aglomeração na sua porta, já que não comporta seus clientes dentro do estabelecimento, usa mesas e cadeiras, sem licença e sempre recebemos denúncias de extrapolação do horário. Hoje (sexta-feira 11) estava aberto com aglomeração por volta de 23h, onde conseguimos flagrar as irregularidades que geraram a interdição."

A proprietária do estabelecimento, Valéria Dolabela, contesta a ação da fiscalização e conta que se preparava para fechar, por volta das 22h430, quando foi surpreendida por cinco viaturas da Polícia Militar, Guarda Muncipal e da PBH e que, por estar entre dois outros grandes bares, que também já estavam recolhendo as mesas, algumas pessoas permaneciam em sua porta. Ela nega a venda de bebidas após o horário de 22h.

"A liminar da justiça autorizando a venda já tinha sido expedida e divulgada. Eu estava sozinha e meu estabelecimento é pequeno, de apenas 30 metros quadrados, e estava recolhendo a última mesa quando chegaram", alega a comerciante. Sobre aglomeração, ela argumenta que muitas pessoas que viram a movimentação de viaturas e agentes se dirigiram ao local "para saber o que estava acontecendo."

Valéria alega que mudou recentemente de endereço, próximo ao atual e que tem posse do documento de alteração contratual e registro referente a transferência. "Funcionava bem próximo do local atual, em um espaço mais amplo." Disse ainda estranhar que várias casas vizinhas, "bem maiores que o meu bar, recolhiam as mesas e estavam com muita gente aglomerada naquele momento, mas sequer foram incomodadas." A comerciante disse que já acionou o advogado e entrou com pedido de anulação da interdição e vai recorrer da ação dos fiscais.

Entre os dias 19 de março e 12 de dezembro, os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental já realizaram mais de 71 mil abordagens em estabelecimentos. Desse total, foram encontradas irregularidades em mais de 5,6 mil vistorias, com 193 ações de interdições e 24 multas foram aplicadas.