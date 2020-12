Kalil parabeniza BH e diz que 2020 'foi um dos anos mais difíceis'

Pelas redes sociais, Kalil parabenizou cidade que dirige pelo aniversáiro. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Coronavírus em BH

completa 123 anos neste sábado (12/12), em meio à pandemia do novo. No início da tarde, o prefeito Alexandre(PSD) foi ao Twitter parabenizar a cidade, mas recordou os difíceis momentos enfrentados em virtude da COVID-19.“O 123º ano de Belo Horizonte foi um dos mais difíceis de sua história. Além de parabenizar a todos que constroem nossa cidade, agradeço a paciência e a determinação da maior parte da população. Confio que, nos próximos aniversários, teremos muito a comemorar”, disse o chefe do Executivo municipal.Segundo o mais recente boletim da doença na capital mineira, publicado nessa sexta (11), BH já registrou 57.330 casos confirmados da COVID-19 e 1.736 mortes em virtude da infecção.A ocupação de leitos de enfermaria passou de 49,6%, nessa quinta-feira (10), para 52,4%. Por outro lado, a demanda por vagas de terapia intensiva apresentou uma leve queda, indo de 56,9% para 56,7%. Desde 4 de agosto, a prefeitura considera também os leitos situados na rede privada para medir o indicador.Outro índice que registrou queda nas foi a taxa de transmissão. Na quinta, o número estava em 1,04. Nessa sexta, o boletim indicou o Rt em 1,02, próximo de 0,99, que é a margem para o estágio de controle considerado pela PBH.