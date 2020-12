Kalil se reúne com comitê da COVID-19 e convoca coletiva para esta sexta

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS)

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), se reuniu na tarde desta quinta-feira (17/12), com ode Enfrentamento à Epidemia da-19 para discutir o aumento de casos nas últimas semanas e como fica BH nas festas de fim de ano. A assessoria da administração municipal confirmou que, nesta sexta-feira (18/12), a prefeitura concederá umaà imprensa.O comitê deque assessora o prefeito Alexandre Kalil (PSD) na tomada de decisões em relação ao enfrentamento à COVID-19 em Belo Horizonte se reúniu às 13h. Formado pelos infectologistas Estevão Urbano, Carlos Starling, Unaí Tupimambás e presidido pelo secretário municipal de saúde, Jackson Machado, o grupo analisará ospara definir os próximos passos do enfrentamento à doença na capital mineira.Mais cedo, o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, que integra o comitê, afirmou que é preciso olhar com atenção para os indicadores. O temor é que, com as festas de fim de ano, o cenário de transmissão posso se tornar preocupante. O infectologista afirmou que será debatida ade se adotar ou não medidas demais rígidas. "Esse ponto está em debate, há dúvidas, mas não se pode descartar. Embora o RT tenha se estabilizado, os hospitais continuam a encher, especialmente os privados. E vêm aí as festas e viagens", disse.A última decisão do comitê propôs restrições à venda de bebida alcoólica nos bares de BH como forma de evitar as aglomerações. A decisão foi contestada na Justiça pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel-MG), que conseguiu uma liminar para a retomada da venda. No entanto, o Tribunal de Justiça, em segunda instância, acatou os argumentos apresentados pelo comitê e manteve a proibição.